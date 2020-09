Calciomercato Lazio – Affari e trattative 14 settembre

Resta solo da ufficializzare l’ultima operazione di mercato in entrata della Lazio, ossia Vedat Muriqi, che nella giornata di ieri è arrivato nella capitale nel primo pomeriggio e nella giornata odierna effettuerà le visite mediche di rito in Paideia.

Ritorna in voga una pista spagnola

In maniera decisamente inaspettata, ritorna in auge il nome di Borja Mayoral, attaccante del Real Madrid che dopo il prestito al Levante dove si è ben comportato, è ritornato alla casa madre ma difficilmente resterà nella capitale,

Secondo il quotidiano spagnolo AS l’attaccante ha svariate proposte l’interesse dei biancocelesti non sembra essersi affievolito, anzi resta tra le pretendenti, assieme alla Fiorentina che pure lo tiene sotto osservazione, e ovviamente la Lazio, che lo segue da diversi mesi, e nonostante l’arrivo del kosovaro oramai sicuro, la società capitolina potrebbe seriamente presentare un’offerta concreta dopo la probabile cessione di Caicedo, ma sarà opportuna anche la definizione di qualche altra cessione nei prossimi giorni per poter programmare un nuovo arrivo.

Rinnovo per Acerbi

E’ “scoppiata la pace” tra Francesco Acerbi e la Lazio, dopo alcuni giorni di tensione sul caso rinnovo: l’incontro chiarificatore tra la dirigenza e l’agente del calciatore ha avuto esito positivo e le parti sono molto vicine a trovare un accordo per il prolungamento del contratto, probabilmente l’ultimo di una certa rilevanza che legherà nuovamente il centrale difensivo alla causa biancoceleste.

L’attuale accordo contrattuale scade nel 2023, l’idea è portarlo fino al 2025 quando il difensore ex Sassuolo avrà 37 anni, e nonostante manchi ancora qualche dettaglio economico, non dovrebbero esserci nuove problematiche sulla buona riuscita dell’affare: la Lazio ripone molta fiducia sul difensore, che dovrebbe percepire una cifra non troppo differente da quella che attualmente guadagna ma che potrà aumentare in modo sensibile con il raggiungimento di determinati bonus: in ogni caso le sensazioni sono molto positive.