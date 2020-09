Murru al Torino – Il calciomercato del Torino è attivo soprattutto in entrata dove il presidente Cairo sta cercando di accontentare il nuovo allenatore Giampaolo con acquisti mirati: tanti infatti, tra i nuovi arrivati, sono vecchie conoscenze dell’allenatore. L’ultimo nome è quello di Murru della Sampdoria.

Dopo Rodriguez e Vojvoda, infatti, il Torino sta accelerando per chiudere per l’ex terzino del Cagliari. Con lo svizzero e Ansaldi attualmente infortunati e a rischio per la prima di campionato contro la Fiorentina, la società ha deciso di accelerare per il giocatore che arriverà proprio dalla Sampdoria.

Per il 25 enne, il Torino ha raggiunto un accordo di prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Nel tardo pomeriggio è previsto un incontro tra l’agente Lucci e le due società per definire gli ultimi dettagli sull’ingaggio e se tutto sarà risolto, già domani il giocatore sarà atteso in città.

Un acquisto sicuramente mirato e che potrà dare un’alternativa importante in quella zona del campo ad un Torino che punta a vivere un campionato da protagonista, provando a ritrovare la qualificazione in Europa League dopo l’ultima difficile stagione. Un colpo in entrata ad hoc per Giampaolo che, come detto, aveva già lavorato alla Sampdoria con l’esterno e che ora lo ritrova in granata.