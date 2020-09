Calciomercato Sampdoria – Affari e trattative 14 settembre – Tutto sembra ruotare intorno al futuro di Gastòn Ramirez: l’uruguaiano non rinnoverà, ma anche l’interesse dei club arabi non si è concretizzato in offerta. Potrebbe provarci il Torino qualora il club granata cedesse Iago Falqué. Come già ribadito più volte, senza cessioni importanti il mercato della Sampdoria non vivrà particolari sussulti in questa sessione.

Calciomercato Sampdoria – Affari e trattative 14 settembre

Aumentano i nomi accostati al centrocampo di Claudio Ranieri. Dopo la frenata per Adrien Silva, si è iniziato a parlare di un possibile approdo in blucerchiato di Danny Drinkwater. Il centrocampista è stato uno dei pilastri del Leicester che vinse miracolosamente la Premier League sotto la guida dell’attuale allenatore sampdoriano. Cerca rilancio dopo un paio di stagioni più che opache, prima al Chelsea dove venne di fatto escluso dalle rotazioni da Sarri, e poi in prestito all’Aston Villa dove fu protagonista di un litigio con Diogo Jota. Il problema resta l’ingaggio alto del giocatore, la soluzione potrebbe essere trovata con una compartecipazione allo stipendio da parte del Chelsea. La Samp è sempre presente anche nella corsa a Rade Krunic, centrocampista in uscita dal Milan: alta la concorrenza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Attualmente la priorità sembra rappresentata dall’acquisto di Antonio Marin: l’attaccante della Dinamo Zagabria è stato individuato come il profilo ideale – tecnico ed economico – per portare a segno un colpo prima dell’inizio della stagione. Secondo Il Secolo XIX nelle prossime ore è in previsione l’incontro con gli agenti: la Samp è disposta ad aumentare l’offerta ad un prestito oneroso con riscatto a 6 milioni di euro qualora si trovasse l’accordo col ragazzo ed il suo entourage. Sembra più distante la cessione di Colley: ieri il suo agente ha sottolineato sui social come il giocatore sia “Pronto per la Serie A” commentando la rete in allenamento del gambiano. Più che probabile che Colley resti in blucerchiato al momento. Definita una operazione tra i giovani: il classe 2003 Emanuele Marra è stato ceduto in prestito al Pontedera in Serie C.