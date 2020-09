Calciomercato Sampdoria – Attesa e speranza di vedere concretizzate le cessioni di Ramirez e Murillo in casa Sampdoria: incasso e monte ingaggi liberato consentirebbero di pensare anche a qualcosa in entrata. Sul cui fronte si registra l’ennesimo nome per il centrocampo: quello di Valoti sembra però molto più fattibile dei precedenti.

Calciomercato Sampdoria – Attesa per Ramirez e Murillo – Tentativo per Valoti

Sono due le cessioni che potrebbero concretizzarsi a breve termine. La prima è quella di Gastòn Ramirez. Nelle scorse ore è arrivata una importante offerta del Verona al calciatore: un contratto triennale vicino alle richieste che la società blucerchiata non è riuscita a soddisfare. Anche la trattativa tra i club viene data già in stato avanzato: la richiesta di 5 milioni di Euro dovrebbe essere soddisfatta dall’Hellas che può approfittare del contratto in scadenza nel 2021. È plausibile che il Verona abbia preferito puntare a Ramirez piuttosto che insistere per Verre: giocatori di ruolo simile, ma con tanta qualità in più a favore dell’uruguaiano. A fronte di una spesa simile il Verona si ritroverà un giocatore con più classe. A Murillo è stata invece concessa una mini-vacanza a Valencia, dalla quale ha pubblicato una foto con la famiglia. Non impossibile che il giocatore torni al Valencia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: potrebbe essere anche andato a parlare del proprio contratto.

Nel frattempo si apre uno spiraglio sul nuovo centrocampista che Ferrero vorrebbe portare nella rosa di Ranieri. L’ultimo nome, dopo quelli finora impossibile di Silva e Drinkwater, è quello di Mattia Valoti. Il giocatore, classe 1993, lascerebbe volentieri la SPAL per tornare in Serie A, un campionato dove ha dimostrato di poter giocare. La Samp deve battere però la concorrenza dello Spezia: una sfida che dimostra chiaramente la dimensione del club blucerchiato sul mercato quest’anno.