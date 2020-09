Calciomercato Spezia – Sta per concludersi l’affare di mercato tra Spezia e AEK Atene per Daniele Verde: l’attaccante è atteso in Italia nelle prossime ore. È stata trovata la formula per sbloccare il trasferimento grazie ad una clausola legata ai risultati di squadra dello Spezia. Meluso ora accelererà per altre trattative, mentre sul tavolo continuano ad esserci anche i rinnovi.

Calciomercato Spezia – Verde è in arrivo, sfida alla Samp per un centrocampista

Daniele Verde è in dirittura d’arrivo. L’attaccante ex Roma e Verona approderà in bianconero nelle prossime ore. Il giocatore arriva in prestito con un obbligo di riscatto in caso di permanenza dello Spezia in Serie A: è stata questa la formula trovata per accontentare tutte le parti sullo scioglimento futuro della vicenda. Per il centrocampo lo Spezia sfida la Sampdoria per arrivare a Mattia Valoti, classe 1993 della SPAL. Il calciatore ha esperienza della massima categoria e rappresenterebbe un valore aggiunto per la squadra bianconera. E, per altro, accetterebbe di buon grado di tornare in massima serie.

Sul tavolo del direttore sportivo dello Spezia ci sono però anche i rinnovi dei calciatori più importanti della squadra. Nelle scorse ore è stato di fatto blindato il futuro del difensore centrale Erlic, e i prossimi a vedere adeguamento e prolungamento del proprio contratto saranno il centrocampista Paolo Bartolomei e il terzino Salva Ferrer. Per entrambi si tratta di una notizia importante perché per loro stavano iniziando a farsi avanti club che avrebbero voluto prenderli nelle proprie squadre. I due sono però considerati dei veri e propri pilastri della squadra di Italiano e dovrebbero essere ampiamente titolari anche in Serie A.