Calciomercato Torino – Si avvicina Torreira – Izzo richiesto dalla Roma – Ramirez il nome giusto

Il calciomercato Torino sta vivendo ore importantissime per la chiusura del colpo tanto atteso: Lucas Torreira. Riguardo le uscite Izzo interessa molto alla Roma, mentre nel ruolo di trequartista Ramirez è il nome giusto.

Si avvicina Torreira

Possibile svolta per l’arrivo di Lucas Torreira al Torino. Il presidente granata Urbano Cairo, nella giornata di ieri, ha cambiato strategia, passando dalla richiesta di un prestito puro, con al massimo un diritto di riscatto, a un prestito con obbligo oppure un acquisto a titolo definitivo con pagamento dilazionato in più anni. L’Arsenal chiede 24 milioni di euro e il giocatore spinge per ritrovare Marco Giampaolo, già avuto alla Sampdoria. Grazie al decreto crescita 2019 lo stesso patron del Toro risparmierebbe tanto dal punto di vista dell’ingaggio per il regista e questo è un aspetto da non sottovalutare assolutamente. La trattativa sembra essere vicina alla fumata bianca, con il pagamento che potrebbe essere diviso in due rate: 12 milioni quest’anno e altrettanti tra una stagione.

Izzo richiesto dalla Roma

Armando Izzo starebbe per accasarsi alla Roma, ma non siamo ancora ai dettagli definitivi, per cui la cessione non è così imminente come c’era da aspettarsi. Il suo addio e relativo denaro che potrebbe entrare nelle casse granata, sarebbero la mossa giusta per arrivare a Lucas Torreira, visto che le cifre in ballo sono pressochè uguali.

Ramirez è il nome giusto per Giampaolo

Gaston Ramirez non ha ancora rinnovato con la Sampdoria e ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Marco Giampaolo sarebbe ben contento di riallenarlo risolvendo così la questione trequartista. Le premesse ci sono per un approdo in granata del 29enne uruguaiano. E’ lui il nome giusto per risolvere i problemi riguardanti il ruolo di trequartista, ma bisogna convincere la Sampdoria a cedere il calciatore ad un prezzo giusto visto che potrebbe poi perderlo gratis il prossimo anno.