Come diventare Trader con Plus500: breve guida

In questo articolo scopriremo come si può fare trading utilizzando la Piattaforma Plus500. Vedremo brevemente come usare il software di Plus500 per aprire la prima operazione e iniziare a fare trading online.

In questo piccolo tutorial utilizziamo il software di Plus500, uno dei migliori broker in circolazione, sopratutto per fare trading attivo sui mercati.

Iscrizione a Plus500

Al momento dell’iscrizione a Plus500 si può utilizzare anche il conto demo gratuito. Utilizzando la piattaforma in demo anzichè in soldi reali, si possono sperimentare tutte le possibilità di fare trading senza rischiare il nostro capitale. Ci si può esercitare per tutto il tempo e scoprire al meglio il funzionamento della piattaforma, senza correre rischi.

Quali sono i vantaggi della piattaforma Plus500?

Prove illimitate gratuite con la demo

Fare trading su tantissime azioni

Apertura account in pochi minuti

Sicurezza

La piattaforma di Plus500 è davvero molto intuitiva e permette di fare trading con i CFD. I CFD sono strumenti derivati che replicano il prezzo di un titolo finanziario, permettendo di fare trading in modo davvero semplice.

Aprire un conto con Plus500 rispecchia i massimi livelli di facilità ed efficienza, che caratterizzano la piattaforma. La procedure prevede un breve questionario che dovranno esser compilate per iniziare a depositare in tutta sicurezza.

Sul sito di Plus500 si potrà eseguire la registrazione anche per aprire un conto demo gratuito, in pochi semplici passaggi, che diventeranno ancora più facili se decidiamo di accedere con il nostro account Google o Facebook.

Iniziare a fare trading con Plus500

Una volta registrati a Pluis500 ed effettuato il primo deposito (deposito minimo 100 euro se fatto con carta di credito o eWallet; Se depositiamo tramite bonifico bancario il minimo deposito è 500 euro) siamo pronti per iniziare ad operare.

Quando fai trading con Plus500 puoi cercare immediatamente il titolo CFD che desideri negoziare. La barra in alto indica anche il saldo disponibile sul tuo conto. Utilizzando questa stessa barra, puoi tenere traccia di quanto denaro è ancora disponibile nel tuo account.

Quando apriamo una posizione si hanno sempre a disposizione due opzioni: Acquisto o Vendita. In questo modo è possibile trarre profitto se prevediamo un incremento del prezzo dell’azione ma anche se valutiamo una discesa. Si può utilizzare la finestra dell’ordine per indicare quante azioni CFD vogliamo negoziare e fare clic sul pulsante di acquisto. La posizione sarà aperta immediatamente.

Il consiglio che solitamente viene dato dai più esperti, è quello di utilizzare sempre uno stop loss. Questo valore, sotto il quale la posizione si chiude automaticamente quando siamo in perdita. Si può scegliere anche di chiudere automaticamente la posizione quando raggiungiamo un certo ritorno sull’investimento.