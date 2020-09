DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 14 Settembre 2020

La puntata che vedremo andare on onda oggi è l’ennesima registrazione che si incentrerà totalmente su Gemma Galgani. La dama ha stupito già la scorsa settimana l’interno studio di Uomini e Donne ma anche tutti i telespettatori cambiando completamente il suo viso grazie al lifting.

Il cambiamento nel viso della dama non ha però aiutato a sistemare le cose poco chiare all’interno della conoscenza con Nicola Vivarelli che, si è mostrato sempre più deluso e arrabbiato sentendosi così rifiutato.

A corteggiare Gemma Galgani a Uomini e Donne è però arrivato Paolo, un nuovo cavaliere che si è mostrato fin da subito disposto a un approccio fisico con la dama a differenza di Nicola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Diretta Video – Uomini e Donne

La puntata di questo lunedì 14 Settembre inizierà con un insolito cambiamento. Gemma Galgani infatti, al centro dello studio di Uomini e Donne deciderà inaspettatamente di chiudere la conoscenza appena avviata con il nuovo cavaliere. In esterna dopo un bacio, definito “umido” da entrambi, non c’è stato un trasporto in più spingendo così la dama a prendere una decisione drastica.

Questa sua scelta però, scatenerà l’ira di Tina Cipollari che, per l’ennesima volta attaccherà senza nessuna pietà la dama. Per vedere la puntata comodamente dal nostro sito, non dovete far altro che cliccare nel link qui sotto!