Enzo Capo schiva le critiche | Bersaglio mancato fuori Uomini e Donne

Non è un periodo facile per Enzo Capo a Uomini e Donne. Nelle puntate in onda nei giorni scorsi, Enzo compare ancora come componente del parterre maschile del trono over. Tuttavia, come ha dichiarato lui stesso pochi giorni fa, alla fine ha deciso di tornare dalla sua ex fidanzata, Lucrezia, che lo ha perdonato. Ciò lo ha reso bersaglio di numerose critiche, perché sembra essersi avverato quanto previsto da Pamela Barretta. Ecco perché Enzo Capo schiva le critiche e si dice troppo impegnato a vivere la propria vita per preoccuparsi degli altri.

Nelle ultime discussioni avute a Uomini e Donne, Enzo Capo era stato accusato da Pamela Barretta di aver preso in giro tutti, in quanto non era vero che la sua relazione con Lucrezia era finita. Anzi, si trattava solo di una pantomima ideata per ottenere altra visibilità. Enzo si era difeso in tutti i modi, accusando Pamela di continuare a controllarlo e di essere stata lei la causa della rottura con Lucrezia.

Enzo Capo evita la critiche

La lite nello studio di Uomini e Donne era stata alimentata anche da Tina Cipollari, la quale aveva preso le parti di Enzo contro Pamela, e da Armando Incarnato, che, invece, aveva difeso la dama insieme a Gianni Sperti. Enzo Capo ha provato anche a chiedere il numero di telefono di Valentina Autiero, la quale non era affatto convinta della sua buona fede.

Fatto sta che, alla fine, Enzo Capo ha deciso di provare a riconquistare la sua Lucrezia, fuori da Uomini e Donne ed è riuscito nel suo obiettivo, abbandonando il programma. Ciò ha avvalorato tutto quanto era stato raccontato da Pamela Barretta. La dama ha spiegato che, con questa mossa, Enzo Capo avrebbe cercato di uscirne pulito, ma, in realtà, era già tutto calcolato.

Cavaliere di Uomini e Donne bersaglio dei social

Intanto, Enzo Capo schiva le critiche su Instagram e, pubblicando uno scatto eloquente, scrive una frase significativa. “Non ho tempo per rispondere alle critiche della gente sulla mia vita, perché sono impegnato a vivere la mia”. Un gioco di parole piuttosto frettoloso per cercare di gettare acqua sul fuoco e spegnere le polemiche.

Nel frattempo la guerra social a suon di post e storie al veleno su Instagram ancora non si è placata tra Enzo e Pamela. Anche Lucrezia e Amedeo Venza, influencer e amico di Pamela, stanno contribuendo ad alimentare le polemiche. Cosa altro accadrà fuori da Uomini e Donne?