Film Stasera in Tv – Il caso di Thomas Crawford – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Il caso Thomas Crawford. Produzione statunitense del 2007 per la regia di Gregory Hoblit, con Anthony Hopkins, Xander Berkeley, Ryan Gosling, Rosamund Pike, David Strathairn nei ruoli principali. Per la distribuzione italiana operata dalla Eagle Picture il titolo originale “Fracture” (riferito all’esistenza di un punto debole in tutte le cose) è stato sostituito con un altro che ne mette meglio in evidenza la consistenza da legal-thriller rifacendosi al nome del protagonista, che rispetto alla versione inglese è stato modificato da Theodore Crawford a Thomas Crawford.

Il caso Thomas Crawford – Trama

Thomas Crawford, magnate dell’aeronautica, scopre che la moglie ha una tresca con un detective della polizia e decide di architettare un piano per eliminarla. Curiosamente, dopo il delitto, si autoaccusa dell’omicidio e decide di difendersi da solo in tribunale. Il caso, apparentemente chiuso, è gestito dal giovane e brillante procuratore Willy Beachum, in procinto di entrare in un famoso studio di avvocati. Per lui però, le cose saranno molto meno semplici di quanto fosse lecito credere…

Il caso Thomas Crawford – Trailer Video



Il caso Thomas Crawford – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Fracture

Genere: Thriller

Durata: 1h 53m

Anno: 2007

Paese: USA

Regia: Gregory Hoblit

Cast: Anthony Hopkins, Xander Berkeley, Ryan Gosling, Rosamund Pike, David Strathairn

Il caso Thomas Crawford – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Paramount Pictures (canale 27 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi lunedì 14 Settembre 2020. La programmazione di Paramount Pictures lo prevede al termine delle repliche dello storico telefilm Happy Days.