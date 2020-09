Film Stasera in Tv – Masterminds I geni della truffa – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Masterminds – I geni della truffa. Produzione statunitense del 2016 per la regia di Jared Hess, con Zach Galifianakis, Kristen Wiig, Owen Wilson, Jason Sudeikis nei ruoli principali. Il film è basato su eventi realmente accaduti a Charlotte (Carolina del Nord) nel 1997. Nella scena dove i tre poliziotti messicani chiedono informazioni al portiere, mostrandogli un foglio con la foto di David e l’ammontare della ricompensa, la cifra 6.507.600 di pesos messicani non è corretta in quanto quello è il cambio di 500.000 dollari statunitensi nel 2014 (quando la scena fu girata). Gli avvenimenti narrati nel film sono ambientati nel 1997, il cambio medio per la ricompensa in quell’anno era più o meno di 3.945.000 pesos messicani.

Masterminds – I geni della truffa – Trama

David Ghantt è un uomo semplice, imprigionato in una vita monotona. Giorno dopo giorno guida un furgone blindato trasportando milioni di dollari che non sono suoi. La sua unica distrazione è la cotta che ha per la collega Kelly Campbell: che lo spingerà ad osare oltre ogni limite. Con una banda di criminali un po’ dementi guidati da Steve Chambers, e con un piano piendo di falle, David riesce nell’impossibile: fuggire via con 17 milioni di dollari. Ingenuamente, perà, consegna i soldi a questo gruppo di imbroglioni, finendo con l’essere l’unico capro espiatorio della rapina. Mentre gli altri spendono il bottino senza pensarci, lasciando dietro di loro tracce inequivocabili, David deve sfuggire alla polizia, evitare un ridicolo killer e cercare di far girare le carte in suo favore.

Titolo Originale: Masterminds

Genere: Commedia

Durata: 1h 35m

Anno: 2016

Paese: USA

Regia: Jared Hess

Cast: Zach Galifianakis, Kristen Wiig, Owen Wilson, Jason Sudeikis

Masterminds – I geni della truffa – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre), alle ore 21.04 di oggi lunedì 14 Settembre 2020. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine delle repliche di The Big Bang Theory.