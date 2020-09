Il fidanzato di mia sorella – Trama, trailer e cast del film su Rai 2

Il fidanzato di mia sorella è il film che Rai 2 propone per la sua prima serata di oggi, 14 settembre 2020. Del genere commedia sentimentale, la pellicola risale a sei anni fa ed è diretta da Tom Vaughan. Il titolo originale invece è How to make love like an Englishman.

La trama de Il fidanzato di mia sorella segue le vicende di un professore di poesia con un padre più che donnaiolo. Anche il figlio ha sempre agito allo stesso modo, ma poi inizia ad intuire di volere qualcosa di più. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e quali attori fanno parte del cast.

Il fidanzato di mia sorella – La trama

Richard Haig insegna al Trinity College di Cambridge e anche se la sua materia riguarda la poesia romantica, ha sempre trattato le donne come prede. Un po’ come il padre Gordon, sempre circondato da molte donne. Un giorno Richard si rende conto di essere alla ricerca di qualcosa di più grande e si fidanza con Kate, una studentessa di 25 anni. Una sera incontra per caso Olivia, una scrittice di romanzi con dei problemi sentimentali: fra i due nasce un flirt, ma in seguito si scopre che la ragazza è la sorella di Kate.

Poco dopo quest’ultima comunica al fidanzato di essere incinta e i due decidono di andare a vivere insieme in America. La trama de Il fidanzato di mia sorella ci rivela che la coppia riuscirà a vivere in modo sereno solo iprimi anni, poi Kate decide di lasciare Richard per un ragazzo più giovane che inizierà a vivere con loro.

Il fidanzato di mia sorella – Il cast

Il cast de Il fidanzato di mia sorella accende le luci su Pierce Brosnan per il personaggio di Richard Haig. Al suo fianco troviamo Jessica Alba nei panni di Kate e Salma Hayek in quelli di Olivia. Sono presenti inoltre gli attori: Malcolm McDowell (Gordon); Ben McKenzie (Brian); Marlee Matlin (Cindy); Ivan Sergei (Tim); Merrin Dungey (Angela); Lombardo Boyar (Ernesto) e Fred Melamed (Victor Pigott).