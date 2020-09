Karina Cascella confessione a Pomeriggio Cinque: “Ci ha picchiato per diverso tempo fino…”

L’opinionista di tantissimi programmi firmati Mediaset durante la puntata di ieri a Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso, ha deciso di fare una confessione che nessuno si sarebbe mai aspettato.

L’influencer infatti, aveva già raccontato a scaglioni la sua vita passata cercando a grandi linee di spiegare quanto sia stata dura ma soprattutto complicata.

Karina Cascella davanti ai riflettori di Pomeriggio Cinque un anno fa, non si è trattenuta e ha raccontato quanto suo padre in passato fosse stato manesco sia con lei che con sua madre. Un racconto da brividi che ha lasciato senza parole i tantissimi spettatori che, hanno visto l’influencer sempre forte ma soprattutto coraggiosa. Quali sono state le sue parole?

Karina Cascella confessione a Pomeriggio Cinque

È stato un momento importante quello a Pomeriggio Cinque circa un anno fa. In diretta su Canale 5 l’opinionista della stessa conduttrice ha voluto raccontare il passato difficile che ha dovuto affrontare a causa del padre che, per anni si è rivelato essere una persona molto manesca.

Karina Cascella ha così spiegato in modo del tutto pacato e cosa ha dovuto subire da piccola: “Ci ha picchiato per diverso tempo fino a quando, una volta compiuti 18 anni, ho deciso di andare via di casa perché non ne potevo più. Picchiava anche mia madre senza alcun motivo. […] Addirittura, quando mia madre era incinta, l’ha sempre picchiata”.

Opinionista racconta la verità

Un passato difficile quello di Karina Cascella che, ha deciso di raccontare la sua verità davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque. Condotto da Barbara D’Urso l’influencer ha cercato nel suo piccolo di lanciare un forte messaggio a tutte le persone vittime di abusi e di maltrattamenti a denunciare. Parole molto forti che hanno dimostrato e fatto emergere un lato di Karina Cascella completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere.

Karina ha voluto spiegare quanto sia ancora molto arrabbiata per non aver avuto la forza di denunciare quando era più piccola. Cercando di raccontare davanti a Barbara il momento difficile che ha affrontato: “È stata una grande donna che ha amato tantissimo suo marito e quelli erano altri tempi, non aveva il coraggio di lasciare tutto. Adesso le donne sono cambiate e devono trovare questo coraggio”.