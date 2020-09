Nicoletta Mantovani – Presto moglie di Alberto Tinarelli

Nicoletta Mantovani ha voltato pagina in via definitiva. Dopo aver perso il marito Luciano Pavarotti, ha trovato di nuovo l’amore grazie ad Alberto Tinarelli. I due diventeranno presto marito e moglie.

“Una splendida persona”, ha detto Nicoletta Mantovani a Live – Non è la d’Urso, “veramente ci conosciamo da poco, 9 mesi, ma abbiamo passato il lockdown insieme e abbiamo dialogato molto”. Una conoscenza approfondita che ai suoi occhi ha sugellato il loro desiderio di ritrovarsi di fronte all’altare.

Nicoletta Mantovani – La proposta di nozze di Alberto Tinarelli

Nicoletta Mantovani ha avuto una proposta di nozze a sorpresa. Quel giorno aveva organizzato una festa di nascosto per il compleanno di Alberto, che di contro ha deciso di farle la fatidica domanda. “Abbiamo deciso di farlo in chiesa”, ha detto a Chi parlando del matrimonio, “perchè a me, da credente, era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore”. Secondo i progetti, i due dovrebbero celebrare la loro unione in questo mese di settembre. “Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo”, ha sottolineato. Nicoletta infatti ha annunciato il lieto evento già il mese scorso, anche se il ricordo di Pavarotti rimarrà sempre vivo in lei. “Come mi ricordava sempre Luciano”, ricorda, “la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso e Alberto mi fa rivivere una grande gioia”.

La love story con il tenore era nata agli occhi del pubblico italiano grazie ad un bacio, immortalato in una foto. Pavarotti era ancora sposato con Adua, da cui aveva avuto tre figlie. Il colpo di fulmine con Nicoletta però lo aveva spinto a fare un divorzio miliardario e a mettere su famiglia. In poco tempo, i due sono diventati genitori di Alice. Anche se all’inizio pensavano entrambi che fra loro ci sarebbe stata solo un’avventura.