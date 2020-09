Oroscopo di oggi, lunedì 14 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi lunedì 14 settembre 2020. Una nuova settimana di lavoro è appena cominciata. Cosa accadrà di speciale ai segni zodiacali? Una nuova opportunità di lavoro da cogliere al balzo per i Pesci, l’Acquario deve usare estrema cautela in amore, perché la tensione salirà alle stelle. La Bilancia comincia a risalire la china. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo al seguente oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo di oggi lunedì 14 settembre 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi Ariete: dovresti sfruttare queste stelle così promettenti per riavvicinarti al partner, trovare un punto di incontro. Leone: potresti incappare in un contrattempo sul lavoro. Mantieni la calma e lo supererai con facilità. Sagittario: è tempo di chiarire in amore tutto ciò che è rimasto in sospeso.

Oroscopo di oggi lunedì 14 settembre 2020: segni di terra

Toro: sarà una giornata molto nervosa. Sii cauto, soprattutto in amore! Vergine: potresti sentirti un po’ agitato sul lavoro. Sarà soltanto un momento passeggero. Capricorno: le stelle ti metteranno con le spalle al muro. È tempo di prendere una decisione importante sul lavoro.

Oroscopo di oggi lunedì 14 settembre 2020: segni di aria

Gemelli: nel corso di questo lunedì potrebbe salire un po’ di stanchezza fisica. Dovresti concederti una pausa! Bilancia: stai cominciando a ritrovare più fiducia nell’amore. A poco a poco riconquisterai la serenità. Acquario: potrebbero nascere delle tensioni con il partner. Servirà cautela.

Oroscopo di oggi lunedì 14 settembre 2020: segni di acqua

Secondo l’oroscopo di oggi Cancro: dovrai fare molta attenzione sul lavoro, perché potrebbe nascere qualche dissapore con un collega. Scorpione: evita ogni forma di provocazione in amore, altrimenti finirai con il discutere. Pesci: sta per arrivare una nuova opportunità di lavoro.