Quali sono i segni che si innamorano con più difficoltà

Per alcuni segni innamorarsi è davvero una sfida. Perché tendono a non fidarsi, non tanto dell’altro – anche se è presente una buona dose di diffidenza – ma neppure delle emozioni in sé e di se stessi.

Temono, in qualche modo, di perdere il controllo. Fanno fatica a lasciarsi andare e a cedere una parte di sé all’altro. Non amano confidarsi perché, nella loro testa, questo significa esporsi a dei rischi.

Anche ammettere di essere fragili, di avere una paura è estremamente complicato, per questi segni, perché devono sempre dimostrare di essere forti, determinati, poco permeabili alle emozioni. Tutto questo perché, scavando a fondo, hanno una grandissima paura di soffrire e di venire feriti da qualcuno. Ecco, quindi, la classifica dei segni che si innamorano con più difficoltà.

1)Acquario

Il segno si innamora con molta difficoltà, perché è fondamentalmente un artista, vive delle proprie avventure, sensazioni, emozioni del momento. Non fa programmi a lungo termine, non ama i legami troppo stretti perché si sente soffocare. E quando, magari, sta per cedere, allora chiude prima di sentirsi troppo coinvolto. Anzi, spesso il segno sembra andare proprio alla ricerca di storie impossibili perché, in fondo, non vuole impegnarsi con nessuno. La libertà, per il segno, è sacra.

2)Capricorno

Tende a non volersi innamorare, poi gli capita di sentirsi coinvolto, come per qualsiasi essere umano. Ma prova a respingere nettamente, fino all’ultimo, l’onda dell’emozione che lo sta travolgendo. Perché, da segno estremamente responsabile e rigido, sente che potrebbe essere una distrazione per i suoi impegni professionali, per la sua vita fino a quel momento tranquilla e priva di scosse. E questo gli fa paura. Dice di non credere alla forza dell’amore e se qualcuno gli fa questo discorso all’inizio della storia, il nativo del segno esplode in una risata sarcastica. Durante la storia potrebbe avere la tentazione di sabotarla. E a volte lo fa.

3)Vergine

Razionale e concentrata sui propri ritmi lavorativi e sulla propria ambizione. Dice di non avere tempo da dedicare ai sentimenti. La sua priorità è di tipo professionale ed economico, senz’altro. Se sente che si sta innamorando potrebbe anche provare a respingere il sentimento distraendosi con scappatelle e flirt di poco conto, pertanto stroncando sul nascere ogni possibilità di far procedere la storia. A volte si comporta volutamente in maniera ambigua, tanto che il partner può avere la sensazione di essere manipolato. E sicuramente lo è. Il segno non si fida di nessuno e attua mille strategie per sapere quali siano le reali intenzioni dell’altro.

4)Cancro

Il segno si innamora senza troppe difficoltà. Ama l’amore e accoglie i sentimenti con autentico entusiasmo e maturità. Ma allora perché si trova in questa classifica? Perché se ha sofferto si chiude a riccio e tende a non aprirsi più. Il dolore dell’amore non corrisposto è per il segno insopportabile e insostenibile. Dunque preferisce tutelarsi e non esporsi più a possibili rischi.

5)Sagittario

Il segno è fieramente autonomo e indipendente. Ma anche molto sensibile. E se in passato ha rinunciato a qualche sogno per amore, rimanendone crudelmente deluso, allora in futuro non concederà più a se stesso la possibilità di sbagliare. Si chiuderà nella sua torre, proseguendo nella sua vita di viaggiatore incallito e senza più legami. Almeno fino a che qualcuno non gli farà nuovamente girare la testa.