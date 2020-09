Questi segni non sanno proprio mantenere i segreti: ecco quali sono

Mantenere un segreto è, sicuramente, una delle qualità più importanti nell’amicizia, ma anche a livello professionale. Tra l’altro, rivelare una questione confidenziale della propria azienda in un ambiente esterno potrebbe anche avere, come estrema conseguenza, il licenziamento.

Senza arrivare a casi così estremi, in ogni caso, saper mantenere un segreto è segno di rispetto nei confronti di chi quel segreto lo ha rivelato, magari anche a fatica, esibendo una parte di sé fragile e vulnerabile. Ci sono segni che, però, non saprebbero tenersi un cece in bocca neppure volendo. Vediamo quali sono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

1)Gemelli

È dotato di una notevole eloquenza e capacità di comunicare. Quindi parla, parla e parla, Tanto, talvolta troppo. Tra l’altro, a farglielo notare, si irrita abbastanza, ritenendo le sue doti comunicative un suo grande pregio. In realtà non è sempre così. Perché il segno, parlando di mille argomenti, finisce anche per rivelare cose che dovrebbero rimanere confidenziali. Fa spesso gaffe di questo tipo, giustificandosi con un innocente “ah, ma non era un fatto risaputo?”.

2)Sagittario

Il segno, a differenza del gemelli, parla troppo ma per impulsività. Non è cattiveria, è proprio incapacità di stare zitto. Non riesce proprio a trattenersi dal dire determinate cose. E se qualcuno glielo fa notare, reagisce dicendo che “è solo un tipo troppo sincero e la sincerità talvolta fa male“. Probabilmente è così, ma tra adulti, a volte, è necessario impostare dei filtri. Non si può sempre dire quello che si pensa e non si possono rivelare dettagli riservati della vita privata di qualcuno. Semplicemente perché l’altro non ha autorizzato la divulgazione dei dati che lo riguardano e la persona a cui si riferisce il segreto potrebbe essere pettegola e animata da cattive intenzioni.

3)Acquario

Anche in questo caso, il segno parla troppo ma perché, appunto, come il gemelli, adora chiacchierare, condividere, raccontare storie. E allora, tra un discorso e l’altro, ci scappano mille confidenze riguardanti qualcun altro. Non si cura molto del fatto che questo possa portare un danno alla persona suo malgrado protagonista delle conversazioni. Inoltre, spesso non si sofferma abbastanza a lungo sul fatto che il pettegolezzo o il segreto rivelato potrebbe anche non fermarsi lì ma fare un lungo giro e approdare proprio alle orecchie di chi quel segreto lo ha confidato.

4)Ariete

Come il sagittario. Impulsivo e irruente. Spesso ferisce con il suo modo di parlare e si lascia scappare cose che non dovrebbe dire, semplicemente perché le ha sentite in una conversazione riservata. Il classico caso è quello di una coppia X e Y che sta discutendo, uno dei due, poniamo X, è dell’ariete. Il suo carattere marcatamente focoso e incapace di trattenersi lo porterà sicuramente a rivelare che uno degli amici della compagnia ha detto di Y che ha un certo difetto e che tutti lo pensano. Un po’ più di tatto non guasterebbe.

5)Cancro

il cancro è un segno molto leale, non rivelerebbe mai un segreto. Tuttavia, ci sono alcuni nativi del segno che sono particolarmente capricciosi e infantili e usano le altrui confidenze, spesso in ambito professionale, per boicottare e mettere in cattiva luce. Un atteggiamento alquanto irritante.

6)Capricorno

Alcuni nativi di questo segno, spesso, usano le confidenze di qualcuno per fare del male. Accade in coppia, ma anche tra amici. Il capricorno è talora un segno molto cinico e quando non sa come colpire qualcuno usa le sue debolezze. Rimane molto male, però, se l’interlocutore usa la stessa tattica.