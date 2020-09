Raffaella Mennoia insegue il cuore | Maratona d’amore fuori Uomini e Donne

L’autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia insegue il cuore e spiega come mai è così importante seguire ciò che i sentimenti ci suggeriscono. Il braccio destro di Maria De Filippi a Uomini e Donne è seguitissima e molto attiva sui social e parla spesso delle numerose cause in cui crede. Oltre al lavoro, infatti, Raffella Mennoia è un’animalista convinta, ma ha anche una vita sentimentale intensa, che protegge molto.

La scorsa stagione di Uomini e Donne è stata piuttosto impegnativa, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria che ha costretto la redazione a rivoluzionare molte cose. Anche in vista di questa nuova edizione, Maria De Filippi e la sua squadra hanno introdotto molte novità, come l’unione dei due troni, classico e over, in unica puntata.

Raffaella Mennoia mette a nudo il suo cuore

Dopo tanti anni dietro le quinte di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia è un’esperta di sentimenti. Tuttavia, l’autrice non manca mai di spiegare quanto sia importante seguire le vie suggerite dal cuore e dai sentimenti. Raffaella Mennoia insegue il cuore e lo scrive anche in un post su Instagram. Per prendere le migliori decisioni nella vita ci vuole tanto cuore, afferma l’autrice.

Chi la conosce sa quanto Raffaella Mennoia sia determinata e forte e quanto il suo carattere anticonformista la guidi nella sua esistenza. Oltre a una vita lavorativa molto intensa e appagante, Raffaella Mennoia ha anche una situazione sentimentale serena e stabile da diverso tempo. Dopo una storia d’amore piuttosto lunga con Jack Vanore, ex tronista ed opinionista conosciuto a Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ha trovato un nuovo amore.

Vita intensa dentro e fuori Uomini e Donne

Infatti, Raffaella Mennoia ha una relazione ormai collaudata con lo sportivo ed esperto di arti marziali Alessio Sakara. I due sono molto riservati e non si mostrano spesso insieme sui social. Motivo per cui, quando Raffaella Mennoia condivide qualche scatto insieme ad Alessio Sakara, i loro sostenitori impazziscono di gioia.

La coppia vive il loro amore con grande riservatezza, lontano dai riflettori, nonostante sia risaputo che hanno una relazione stabile e siano entrambi due personaggi pubblici. Del resto, Raffaella Mennoia sa bene quanto sia importante la privacy in una relazione e, per questo ci tiene molto a non sovraesporsi sui social, né fuori. Che futuro attende Raffaella Mennoia, dentro e fuori da Uomini e Donne? L’autrice ha annunciato altre novità, perciò non resta che attendere.