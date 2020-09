Ricetta tomino in sfoglia: ingredienti, preparazione e consigli

Basta veramente poco per trasformare il tomino in un piatto sfizioso e originale. Oggi vi proponiamo la ricetta del tomino in sfoglia, una ricetta tanto facile quanto appetitosa. L’involucro fragrante di pasta sfoglia sigilla al suo interno il gustoso ripieno a base di formaggio e prosciutto cotto. Accompagnate il tomino in crosta di sfoglia con una fresca insalata o con un contorno di funghi trifolati, semplicemente irresistibile!

Tomino in sfoglia – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti otterrete 4 tomini in sfoglia.

Tomini 4

Pasta Sfoglia rettangolare 230 g

Prosciutto cotto (4 fette) 70 g

Timo q.b.

Pepe nero q.b.

Per spennellare:

Tuorli 1

Panna fresca liquida 10 g

Tomino in sfoglia – Preparazione

Per preparare il tomino in sfoglia, stendete una fetta di prosciutto cotto sul piano da lavoro, sistemate il tomino a una estremità e avvolgetelo completamente nella fetta. Ripetete l’operazione per gli altri 3 tomini. Ora srotolate il foglio di pasta sfoglia e dividetelo in 4 strisce della larghezza di 8 cm, misurandole dal lato più lungo del rettangolo.

Posizionate il tomino avvolto nel prosciutto cotto all’estremità di una striscia di pasta sfoglia, poi aromatizzate con qualche fogliolina di timo e una macinata di pepe. Arrotolate il tomino nella pasta sfoglia fino all’altra estremità della striscia.

Infine sigillate i lembi ai lati premendo con le dita. Procedete nello stesso modo per ricoprire gli altri 3 tomini. Adagiate i fagottini così ottenuti su una leccarda foderata con carta forno e spennellateli con il composto di tuorlo e panna che avrete sbattuto insieme. Praticate 3 incisioni sulla superficie della pasta sfoglia utilizzando un coltellino.

In ultimo condite con qualche altra fogliolina di timo e una macinata di pepe a piacere. Cuocete in forno statico preriscaldato a 190° per 25 minuti sul ripiano medio fino a che la sfoglia non sarà bella dorata . Servite subito i vostri tomini in sfoglia e gustateli caldi.

Tomini in sfoglia – Consigli utili

I tomini in crosta di sfoglia si possono conservare in frigorifero per massimo un giorno. Potete sostituire il prosciutto cotto con altri salumi se preferite, oppure, per una versione vegetariana, potete utilizzare delle verdure, ad esempio delle zucchine a fette sottili, verranno buonissimi ugualmente.