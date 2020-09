La sedentarietà prolungata, l’assenza di una motivazione, stress e problemi personali, il non voler rinunciare alle golosità: sono tutte condizioni ci portano ad avere problemi con la linea. Ma volere è potere, e si possono avere risultati soddisfacenti anche in breve tempo. Tornare in forma in quindici minuti: ecco l’allenamento da seguire.

Tornare in forma in tempi brevi si può

Considerando che buona parte delle persone attualmente è reduce da un periodo vacanziero dove non si può dire di essere stati a dieta, è normale ritrovarsi ora che siamo a Settembre con qualche kg di troppo. Certo l’estate con la sua vitalità ci ha fatto tornare il proposito di metterci in forma al ritorno dalle ferie ma giunti a casa ci siamo sentiti subito fiacchi e demotivati, incapaci di rinunciare alle golosità.

Lo stress della ripresa dei compiti lavorativi e scolastici poi non è di aiuto. Ma non bisogna cedere anzi, può essere di conforto e motivazione sapere che è possibile tornare in forma senza soffrire per tempi lunghissimi e infiniti. Fare esercizio fisico fa bene a tutto il corpo, non solo per il recupero di una silhouette impeccabile. Il movimento allontana il rischio cardiovascolare, migliora la respirazione, il metabolismo, le funzionalità della tiroide. La postura si rafforza insieme alle articolazioni e ai muscoli, la mente è più libera e l’umore è migliore.

Con costanza si può tornare a stare bene grazie a semplici esercizi quotidiani, perfetti anche per chi non si allena da tanto. Tornare in forma in quindici minuti: ecco l’allenamento da seguire.

L’allenamento

Tornare in forma in quindici minuti: ecco l’allenamento da seguire. Se il nostro cruccio sono i glutei e le gambe, possiamo usare una semplice sedia che abbiamo in casa. Dobbiamo sederci allargando i piedi alla posizione delle anche quindi spingere i talloni a terra e fare forza su glutei e gambe alzando il busto. Dovremo quindi salire e scendere, il tutto in 3 serie da 10, per un totale di 15 minuti di esercizio quotidiano.

Un altro allenamento sul genere sempre mirato a rinforzare cosce e glutei si può fare divaricando le gambe e spingendo le ginocchia a terra contraendo l’interno coscia. Si devono fare tre serie eseguendo ogni volta 15 piegamenti.

Se invece vogliamo tonificare le braccia dobbiamo lavorare sui tricipiti. Lo faremo adoperando sempre una sedia di casa, appoggiandovi le mani con le dita rivolte verso di noi. Appoggiando l’intero peso sulle braccia, dovremo staccare il busto dalla sedia quindi scendere e salire per almeno 10 volte. Dobbiamo sempre fare 3 serie di esercizio. In alternativa possiamo fare delle flessioni sulla sedia appoggiando le mani sul sedile e cercando di sentire tutto il peso sulle braccia. Dovremo piegare le gambe e flettere le braccia portando il petto vicino alla sedia quindi stendere nuovamente. In questo modo i pettorali e il seno si alzeranno e irrobustiranno. L’esercizio è da fare 8 volte in 3 serie.