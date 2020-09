A Star Is Born – Lady Gaga e Bradley Cooper in un film da Oscar

A Star Is Born è pronto per fare il suo debutto sul piccolo schermo italiano. In prima visione delux e in prime time, Canale 5 trasmetterà il film premio Oscar con protagonista Lady Gaga e diretto da Bradley Cooper. La pellicola è stata presentata due anni fa alla Mostra del Cinema di Venezia e ha conquistato il pubblico.

A Star Is Born è inoltre un remake del film E’ nata una stella, a sua volta un rifacimento delle opere diffuse nel ’54 e nel ’76. La trama della pellicola ci racconta di un musicista alcolizzato e drogato che si innamorerà di una giovane cantante.

A Star Is Born – La trama e le curiosità

A Star Is Born ha conquistato il cuore del pubblico mondiale. Non solo per la trama romantica, ma anche per la coppia creata da Cooper e Lady Gaga. I due sono inoltre protagonisti di un duetto, Shallow, che ha alimentato ancora di più i sogni di tutti i fan. Si è fantasticato a lungo sul fatto che i due artisti fossero diventati una vera coppia e il gossip è impazzito. Fino a che la stessa cantautrice non ha rivelato di aver fatto tutto solo per promuovere il film. Con un costo di 36 milioni di dollari, la pellicola ha registrato un incasso di 435 milioni e ha conquistato un nuovo record: si tratta del film più redditizio che vede una cantante come protagonista.

La trama di A Star Is Born segue le vicende di Jackson Maine, una star rock con un passato turbolento. Il padre lo ha avuto quando aveva ormai superato i 60 anni e la madre diciottenne è morta di parto. Seguendo le orme del padre, anche Jack inizia a darsi all’alcool e una sera incontra Ally, una cantante di grande talento che si esibisce in un locale. Jackson si innamora all’istante di alcuni versi interpretati dalla giovane artista e decide di riaccompagnarla a casa. Fra i due la scintilla sarà immediata e diventeranno marito e moglie.