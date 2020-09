Armando Incarnato senza regole | Vita da set fuori Uomini e Donne

Fuori da Uomini e Donne, come tutti sanno, Armando Incarnato è un imprenditore nel settore dei saloni di bellezza. Tuttavia, questa non è l’unica occupazione del cavaliere, il quale sta coltivando una carriera di attore. Infatti, Armando Incarnato ha avuto un ruolo nella serie Gomorra. Il cavaliere va molto fiero di questo mestiere che sta intraprendendo con impegno. Perciò, Armando Incarnato ha voluto condividere su Instagram uno scatto della vita “senza regole” del suo personaggio.

In questo periodo, Armando Incarnato sta vivendo delle puntate particolari a Uomini e Donne. Il cavaliere, infatti, ha vissuto con entusiasmo la novità dell’unione dei due troni, over e classico, in un’unica puntata. Tuttavia, il suo desiderio di conoscere anche corteggiatrici più giovani gli sta costando molte critiche, a giudicare dalle anticipazioni delle registrazioni.

Armando Incarnato viola le regole?

Dopo aver subito un rifiuto da parte della nuova dama Claudia, Armando Incarnato ha deciso di corteggiare una delle giovani corteggiatrici del tronista Gianluca. Ma la cosa non è stata gradita al pubblico di Uomini e Donne che sembra essere dalla parte di Gianluca e ha invitato Armando a concentrarsi di più sulle dame maggiormente adatte a lui per età.

Nonostante la sua partecipazione a Uomini e Donne, Armando Incarnato coltiva con grande ambizione la sua carriera di attore e ha condiviso coi follower di Instagram una foto del suo personaggio “senza regole” in Gomorra. Armando Incarnato ha scritto anche una frase significativa che ben lo rappresenta. “Rivedersi in amore e rivedersi in guerra, in entrambi i casi per me tutto è lecito e non esistono regole”.

Non solo Uomini e Donne per il cavaliere campano

Armando Incarnato ha dimostrato più volte di seguire solo ed esclusivamente le sue regole in amore, che non sempre raccolgono il consenso del pubblico. Armando ha un carattere sanguigno e, a volte, ha perso le staffe perfino con le dame nello studio di Uomini e Donne. Ciò ha comportato qualche rimprovero, anche da parte della padrona di casa, Maria De Filippi, per il cavaliere partenopeo.

Tuttavia, Armando Incarnato ha anche spiegato di essere molto cambiato e di aver riflettuto sui propri errori, soprattutto durante l’estate. Il suo vero obiettivo è innamorarsi di una dama che lo rispetti e lo apprezzi, cercando di andare oltre le apparenze. Riuscirà Armando Incarnato a raggiungere il suo scopo a Uomini e Donne?