Calciomercato Cagliari – Accordo quasi definito Godin, positivi gli ultimi dialoghi

Quella che sembrava una trattativa difficile anche da pronosticare, si avvicina alla cosiddetta “fumata bianca”: Diego Godin, a lungo considerato tra i migliori difensori centrali in circolazione, è pronto a lasciare l’Inter dopo solo una stagione, per unirsi al Cagliari.

Definizione dell’accordo

Come rilevato pochi minuti fa da Tuttomercatoweb, il club isolano è molto positivo ed ottimista sulla conclusione felice dell’affare, che garantirebbe infinita esperienza per il reparto arretrato e alzerebbe il tasso tecnico di tutta la rosa. Gli ultimi dialoghi tra Inter e Cagliari, con l’ovvio benestare del giocatore avrebbero avvicinato ancora di più l’ex Colchonero a diventare il prossimo acquisto del club rossoblu.

I dettagli

Arrivato a Milano la scorsa stagione a parametro zero dopo molti anni all’Atletico Madrid, inizialmente titolare con i nerazzurri, l’uruguagio ha avuto difficoltà nell’adattarsi alla difesa a 3 di Antonio Conte, venendo relegato più volte come rincalzo in favore di Bastoni, anche se è ritornato utile nel finale di campionato dimostrando di non aver smarrito il proprio talento. Le parti hanno già stabilito l’arrivo in Sardegna di Godin a titolo gratuito, dove percepirà 3,5 milioni a stagione (la medesima somma percepita da Nainggolan) su un contratto di durata biennale. Tutte le parti in gioco spingono per una rapida conclusione dell’affare.