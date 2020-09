De Paul al Leeds – Una trattativa che è nata qualche settimana fa e che ora sembra essere vicina all’epilogo, il più triste per i tifosi dell’Udinese e per i milioni di fantallenatori che adorano Rodrigo De Paul e sognavano di averlo nella loro prossima rosa al fantacalcio.

Il futuro di De Paul, infatti, è sempre più lontano dall’Italia e vicino all’Inghilterra. Il centrocampista argentino nelle scorse ore ha (quasi) confermato questa importante eventualità di mercato. Da giorni hanno preso vigore le voci che vogliono il Leeds pronto a compiere uno sforzo importante pur di riuscire a sbaragliare la concorrenza e accogliere un giocatore che cambierebbe in maniera decisa il volto del suo centrocampo.

L’Udinese pretende per il suo cartellino una cifra che si aggira sui 40 milioni di euro e un’intesa di fatto non è stata ancora trovata, ma a confermare però la veridicità, come detto, ci ha pensato il diretto interessato, su Twitter. L’argentino, infatti, ha risposto ad una domanda postagli da un profilo social dei tifosi del Leeds “Ci vediamo presto?” la risposta del centrocampista non lascia spazio ad immaginazioni: “Sì”.

Il Tweet è stato eliminato subito dopo, ma intanto la sua risposta aveva già iniziato a fare il giro del web. Il Leeds sogna il grande colpo e la Serie A rischia realmente di perdere uno dei suoi migliori protagonisti, con buona pace anche dei fantallenatori.