Calciomercato Fiorentina – Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è tornato in Italia, dopo 7 mesi, per stare vicino alla sua squadra prossima all’esordio in campionato contro il Torino. Un esordio che spera di vivere dalla tribuna: il presidente della Fiorentina, infatti, ha dovuto sottoporsi al test sierologico in aeroporto e al tampone in aeroporto e ora dovrà stare in isolamento e aspettare l’esito degli esami, con la speranza e la voglia di essere in tribuna per la prima della sua Fiorentina.

Il ritorno in Italia è stato anche un’occasione per un breve incontro con i giornalisti per parlare del calciomercato e degli obiettivi per la prossima stagione. Ecco le sue parole: “Pradè dice che la squadra va bene così? Sono d’accordo con lui – le parole del presidente viola – abbiamo una rosa già fatta. Ci sono ancora venti giorni di tempo, faremo qualcosa se ci saranno delle opportunità. Negli ultimi due anni la Fiorentina è stata rivoluzionata, questo nessuno lo dice. Abbiamo l’80% di giocatori nuovi. Sia l’anno scorso che a gennaio abbiamo fatto investimenti“.

La Fiorentina che sta nascendo gli piace:“Borja Valerolo devo ancora vedere, Bonaventura invece ha bisogno di maggiore preparazione fisica. Amrabat mi è piaciuto, peccato che sabato non ci sarà (squalificato ndr.)”.

Importantissimo anche il tema rinnovi, che coinvolge Chiesa e non solo: “Federico resta? Speriamo che la storia finisca bene – le parole di Commisso – vedremo una cosa alla volta. Ho letto delle fake news sui contratti da fare e da rifare con Milenkovic, Pezzella e Chiesa: lasciatemi parlare con Pradè. Ora parlerò anche coi ragazzi e vedremo cosa succede: l’intenzione è fare una Fiorentina sempre più forte”.