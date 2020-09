Calciomercato Hellas Verona – Colloqui in corso con l’Atalanta per il rientro in maglia gialloblu di Matteo Pessina. Il centrocampista è ritornato alla base dopo il prestito della scorsa stagione ma Juric lo vorrebbe ancora con sé per l’ottimo rendimento che ha dimostrato di avere. Per il giocatore si era parlato di un interessamento di club importanti, ma se il suo destino sarà quello di restare a Bergamo, allora potrebbe anche tornare a Verona.

Calciomercato Hellas Verona – Pessina, si parla con l’Atalanta del suo ritorno

Pessina sembrava promesso al Milan: il centrocampista avrebbe gradito il ritorno nella squadra dove è cresciuto e la stessa Atalanta avrebbe preferito cederlo ai rossoneri per poter spuntare una cifra maggiore derivante da una vecchia clausola risalente al suo passaggio all’Atalanta. Ma la concorrenza del Milan è svanita e la strada per il ritorno di Pessina – riferisce l’edizione odierna del Corriere di Verona – pare spianata. Il giocatore ora spinge per tornare alla corte di Juric dove ritroverebbe compagni e schemi della scorsa stagione che lo hanno fatto salire agli onori delle cronache.

Spazio all’Atalanta per lui ce n’è davvero poco: non sembra un problema trovare l’accordo. Serve però una formula che soddisfi club e giocatore per il futuro prossimo e per quello meno immediato. Possibile che servano due settimane di tempo per definire l’affare, ma prima della fine del calciomercato Pessina potrebbe essere un nuovo giocatore del Verona. L’operazione dovrebbe essere indipendente da quella che potrebbe portare al Verona anche Gastòn Ramirez: il centrocampista dell’Atalanta è più duttile e potrebbe giocare anche nel centrocampo, oltre che nella trequarti scaligera.