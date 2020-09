Calciomercato Roma – Spunta un nome russo per l’attacco

By

Il calciomercato Roma in questi giorni sta girando intorno agli attaccanti. Resta tutto da decifrare il futuro di Dzeko, perchè la Juve non molla la pista Suarez e il bosniaco resta la seconda scelta. La posizione di Dzeko inevitabilmente frena anche la trattativa con il Napoli per Milik.

Ma sia che ci sia Dzeko al centro dell’attacco o Milik, i giallorossi sono a caccia anche di un attaccante di scorta dopo l’addio a Kalinic e in queste ore si sta facendo spazio una pista russa.

Kokorin il profilo che piace

Alexander Kokorin dello Spartak Mosca piace e molto alla Roma, ma quello che frena leggermente i giallorossi è il carattere particolarmente caldo dell’attaccante russo. Però ha 29 anni ed è valutato 10 milioni di euro, un costo non eccessivo per un attaccante che vede la porta con una certa facilità, infatti in carriera ha realizzato 91 gol con le squadre di club, mentre con la Nazionale sono al momento 12 le reti messe a segno.

La Roma sta valutando il suo profilo ma anche quello di Bustos del Talleres che ha la stessa valutazione del russo ma è corteggiato anche dall’Herta di Berlino, quindi al momento i giallorossi riflettono sulle due opzioni.