Carta prepagata Enjoy di Ubi Banca: Quanto costa?

Carta Enjoy è la carta prepagata di UBI Banca. La carta offre numero servizi ed è dotata di codice IBAN, per questo è possibile usarla per i servizi base di un conto corrente.

Con carta Enjoy puoi: fare acquisti in tutta italia e all’estero press ogli esercizi commerciali dotati di POS abilitati al circuito Mastercard; Fare acquisti online; Pagare su terminali POS contactless semplicemente avvicinando la carta oppure abilitando lo smartphone all’utilizzo del contactless; prelevare contante agli sportelli ATM abilitati sia in Italia che all’estero; Inviare e ricevere bonifici SEPA; Rircaricare il cellulare.

Come si ricarica la carta Enjoy?

E’ possibile caricare la carta prepagata di UBI BANCA in diversi modi. In filiale, presso gli sportelli ATM o via internet. Il numero massimo di ricariche giornaliere da ATM è pari a 5.

Ricarica iniziale: 25,00 €;

Importo minimo di ricarica in Filiale: 10,00 €;

Importo minimo di ricarica da Internet Banking/Phone Banking: 10,00 €;

Importo minimo di ricarica da ATM: 25,00 €;

Importo massimo di ricarica da ATM: 250,00 €;

Importo massimo di ricarica per operazione da Internet Banking: 1.000,00 €;

Importo massimo di ricarica per operazione da Phone Banking: 1.000,00 €.

Quanto costa la carta Enjoy?

Carta Enjoy di Ubi Banca è disponibile in diverse versioni: Enjoy Standard in pronta consegna, che è quella standard disponibile in pronta consegna in tutte le filiali di UBI Banca; Enjoy Juventus dedicata a tutti i tifosi della squadra più titolata d’Italia (disponibile in tre versioni personalizzate); Carta Enjoy NBA; Carta Enjoy Atalanta e Carta Enjoy Università e Istituti per tutti gli studenti, docenti e personale universitario da utilizzare dentro e fuori l’università.

Vediamo quindi i principali costi della carta prepagata Enjoy di Ubi Banca.

Costo di emissione: 10 euro;

Pagamento POS fuori dall’area Euro: 1 euro

Prelievo ATM in area euro: 2 euro

Prelievo ATM fuori dall’area Euro: 4 euro

Ricarica carta online: gratis

Ricarica carta SisalPay: 3 euro

Sms Alert: 5 euro

Limiti della carta Enjoy

E’ bene ricordare anche i limiti previsti della carta prepagata Enjoy. Il plafond risulta pari a 50.000 euro. Il prelievo quotidiano massimo è di 500 euro, mentre il limite mensile è fissato a 3.500 euro. Nell’ottica dei pagamenti invece, il limite nelle 24 ore è pari a 5.000 euro, mentre il mensile è fissato a 20.000.

Controllare il saldo ed i movimenti effettuati con la carta Enjoy Ubi Banca è molto semplice. Si può fare ovviamente tramite internet banking. Dal sito di Ubibanca possiamo ottenere tutte le informazioni necessaria per monitorare le transazioni effettuate recentemente. Da qui è possibile anche svolgere numerose funzioni come inviare bonifici e pagare le bollette.