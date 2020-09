Classifica e oroscopo di mercoledì 16 settembre 2020: Ariete è deluso, rivincita per il Cancro

Ecco l’oroscopo di mercoledì 16 settembre 2020 e la classifica del giorno. Siamo già a metà settimana! Quali novità riserverà questo mercoledì ai segni zodiacali? Finalmente il Cancro potrà raccoglie i frutti di tanto duro lavoro. I Gemelli saranno scontrosi, mentre la Bilancia sarà in vena di cambiamenti. Vuoi scoprire di più? Dai uno sguardo all’oroscopo di domenica 13 settembre 2020 e alla classifica dei segni.

Ariete

Due stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì potrebbe accadere qualcosa di inaspettato che sconvolgerà la tua giornata. Potresti scoprire qualcosa che ti farà rimanere molto deluso nei confronti di un amico. Non farti influenzare troppo negativamente da questo evento, soprattutto se si tratta di progetti per il futuro.

Toro

Quattro stelle. Si prospetta una giornata molto positiva. Finalmente stai facendo progressi evidenti, senza più le incertezze e i timori di prima. Cerca di dedicare più tempo a te stesso, perché le pressioni delle ultime settimane non ti hanno permesso di farlo. Riposati!

Gemelli

Tre stelle. Ti sentirai un po’ scontroso. Cerca di ammorbidirti un po’, perché se sarai troppo rigodo e ostinato con gli altri, potresti provocare qualche contrasto. Se adotterai un atteggiamento più aperto e pacato sarà più facile trovare le soluzioni ai tuoi problemi.

Cancro

Cinque stelle. Finalmente potrai goderti i frutti del tuo duro lavoro e sentirti soddisfatto per quello che hai ottenuto finora. Regalati un momento di gratificazione, ma dopo torna subito in carreggiata e non farti distogliere dai tuoi obiettivi. Continua così!

Leone

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì la tensione potrebbe salire alle stelle. Se non manterrai la calma, correrai il rischio di causare qualche conflitto con chi ti sta vicino. Evita anche le mosse azzardate, perché potrebbero ritorcersi contro di te.

Vergine

Due stelle. Ti aspetta una giornata piuttosto complicata. Potresti incappare in una serie di problemi imprevisti. Anche se ti sembreranno insormontabili, non farti scoraggiare! Con la giusta concentrazione e il tuo senso pratico, ne uscirai vincente. Prenditi uno spazio per sperimentare nuove idee. Qualcosa che in passato non avresti mai considerato, ma che potrebbe offrirti proprio la soluzione che cerchi.

Bilancia

Quattro stelle. Sarai in vena di cambiamenti! Troverai il coraggio di prendere iniziative che potrebbero migliorare la tua vita. Prima di prendere decisioni radicali, però, rifletti con molta attenzione e considera gli effetti che avranno sul tuo mondo. Se necessario, confrontati con chi ti vuole bene.

Scorpione

Tre stelle. Avrai voglia di allontanarti da tutto e tutti per meditare un po’. Per schiarirti le idee, fare un bilancio degli ultimi mesi e decidere quale direzione prendere. L’introspezione è importante e utile, ma non cerca di non isolarti troppo!

Sagittario

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì sarai pieno di energia e di vitalità. Sarai capace di affrontare questa giornata in maniera responsabile ed efficace. Le opportunità che arriveranno, ti permetteranno di fare enormi progressi: coglile al volo!

Capricorno

Quattro stelle. Hai cambiato prospettiva e ora sei in grado di farti una nuova idea su persone e situazioni. Dai fiducia al tuo intuito e alla tua capacità di vedere oltre le apparenze. Gli eventi ti daranno ragione. Fai quello che riterrai giusto e non farti influenzare dagli altri.

Acquario

Cinque stelle. Sarai stracolmo di energia e fiducia in te stesso. Finalmente potrai scrollarti via di dosso i problemi e le tensioni delle ultime settimane. La sicurezza che stai ritrovando ora sarà di enorme aiuto per andare avanti e raggiungere i tuoi traguardi.

Pesci

Tre stelle. Ti sentirai di fronte a un bivio, senza sapere quale scelta fare. Il fatto è che non sei soddisfatto della tua condizione, ma non sicuro di cosa devi fare al riguardo. Dovresti fermarti a riflettere un po’, se necessario confrontarti con qualcuno di fidato. Prima o poi le cose si risolveranno!