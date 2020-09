DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 15 Settembre 2020

Maria De Filippi durante la nuova stagione di Uomini e Donne ha deciso di unire il trono over e quello classico in una sola soluzione ma sembra che ai telespettatori non stia piacendo più di tanto. Dopo la prima settimana di messa in onda infatti, gli utenti sembrano lamentare delle corteggiatrici e dei corteggiatori fin troppo “spenti” arrivando al punto di preferire di gran lunga il torno over.

Le dame e i cavalieri del trono over continuano le loro conoscenze tra discussioni e incomprensioni animando di gran lunga Uomini e Donne a differenza dei quattro tronisti. Sembra infatti che, Maria De Filippi abbia fatto un grandissimo errore di valutazione portando all’interno del programma un format unico che non sta rendendo quanto ci si aspettasse.

Diretta Video – Uomini e Donne

Maria De Filippi potrebbe aver commesso un grandissimo errore di valutazione nell’unire il trono classico a quello over. I telespettatori e gli utenti social infatti, sembrano lamentare nei confronti dei quattro tronisti troppa calma ma soprattutto dei corteggiatori e corteggiatrici poco interessati al vero scopo del programma. Durante la puntata di oggi però, torneremo a vedere le vicende del trono over, protagonista ancora una volta Gemma Galgani, Enzo Capo e Armando Barretta.

