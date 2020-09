Enzo Capo zittisce tutti | Serenità ritrovata fuori Uomini e Donne

E’ un periodo difficile per Enzo Capo a Uomini e Donne. Il cavaliere aveva deciso di tornare al talk show di Maria De Filippi, ma le nuove discussioni con Pamela Barretta hanno messo in dubbio la sua partecipazione. Ecco perchè, come ha rivelato lo stesso cavaliere, ha deciso di fare marcia indietro. Ora che è tornato con la sua nuova fidanzata, Lucrezia, Enzo Capo zittisce tutti e dice di essere di nuovo felice.

A Uomini e Donne, l’ex cavaliere aveva accusato Pamela Barretta di essere la causa della sua rottura con la sua nuova fidanzata, la quale era convinta di essere stata tradita da Enzo. Non essendo riuscito a riconquistarla, Enzo Capo era tornato a Uomini e Donne. In questi giorni il cavaliere ha tentato un approccio con Valentina Autiero. Ma la dama non ha accettato la corte del cavaliere.

Enzo Capo zittisce chi lo critica

Ecco perchè Enzo Capo ha tentato il tutto per tutto e ha rivelato, sui social, di essere tornato con la sua ex fidanzata Lucrezia. Dunque, Enzo Capo ha lasciato definitivamente Uomini e Donne ed è tornato alla sua vita quotidiana. Tuttavia, su Instagram, sono continuate le polemiche con Pamela Barretta. La dama ha continuato ad attaccare Enzo, insistendo sul fatto che, anche questo ritorno di fiamma con Lucrezia era già stato calcolato.

In questo modo, Enzo ha trovato l’escamotage per uscire da Uomini e Donne con la coscienza apparentemente pulita. In puntata, la buona fede di Pamela è stata difesa anche da Armando Incarnato e Gianni Sperti. Entrambi si sono trovati d’accordo nello schierarsi al fianco della ex dama, mentre Tina Cipollari è rimasta l’unica a criticare il modo di fare di Pamela, inquisitorio e sospettoso.

Nuovo equilibrio fuori da Uomini e Donne

Fuori da Uomini e Donne, Enzo Capo zittisce tutti e si dice determinato a vole recuperare la sua serenità, lontano dal talk show di Maria De Filippi. Non sappiamo se, nelle prossime puntate, la padrona di casa prenderà posizione nei confronti del cavaliere. Intanto però, Maria De Filippi ha sottolineato che anche l’aver chiesto il numero di Valentina, da parte di Enzo, era stato previsto da Pamela.

Quali altre rivelazioni farà Pamela Barretta sul conto di Enzo Capo, fuori da Uomini e Donne? La dama tornerà nel parterre femminile, ora che si è saputo che Enzo Capo è definitivamente uscito?