Film Stasera in Tv – Cowboys & Aliens – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Cowboys & Aliens. Produzione statunitense del 2011 per la regia di Jon Favreau con Olivia Wilde, Daniel Craig, Harrison Ford, Sam Rockwell nei ruoli principali. Il film è basato sull’omonimo romanzo grafico di Scott Mitchell Rosenberg. È una storia che mescola un’ambientazione western ad elementi fantascientifici

Cowboys & Aliens – Trama

1873. Arizona. Uno straniero senza alcuna memoria del suo passato giunge a Absolution, una cittadina per nulla ospitale in mezzo al deserto, dove il Colonnello Dolarhyde fa il bello e il cattivo tempo. Quello che sta per accadere supera però ogni immaginazione; una serie di attacchi dal cielo ad opere di creature ignote che rapiscono uno ad uno gli abitanti indifesi. Proprio lo straniero che era stato accolto con tanta diffidenza sembra diventare l’unica speranza per la gente del posto, anche perché lui comincia pian piano a ricordare chi lui sia e quale sia il segreto che porta con sé. Con l’aiuto dei suoi precedenti oppositori, di un gruppo di guerrieri Apache e persino di alcuni fuorilegge, formerà così una banda pronta ad affrontare quel nemico ignoto e inedito.

Cowboys & Aliens – La scheda tecnica del film

Titolo Originale:

Genere: Azione

Durata: 1h 55m

Anno: 2011

Paese: USA

Regia: Jon Favreau

Cast: Olivia Wilde, Daniel Craig, Harrison Ford, Sam Rockwell, Paul Dano, Ana de la Reguera, Noah Ringer, Clancy Brown, Keith Carradine, Walton Goggins

Cowboys & Aliens – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Paramount Pictures (canale 27 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi martedì 15 Settembre 2020. La programmazione di Paramount Pictures lo prevede al termine delle repliche dello storico telefilm Happy Days.