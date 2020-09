Gianni Sperti paura d’amare | Opinionista sconvolto a Uomini e Donne

Siamo abituati a vederlo in televisione forte, determinato e sempre pronto a lasciarsi guidare dal suo cuore e dal suo istinto. Tuttavia, anche Gianni Sperti ha le sue fragilità e ha paura d’amare fuori da Uomini e Donne. A confessarlo è stato lo stesso ex ballerino, attraverso un post a cuore aperto condiviso sul suo profilo Instagram. L’opinionista di Uomini e Donne è, da sempre, testimone di grandi amori al talk show di Maria De Filippi, tuttavia è solo da diverso tempo.

Poche ore fa, Gianni Sperti ha condiviso un post su Instagram che lascia trapelare la sua paura d’amare e di lasciarsi andare, oltre che di soffrire. “Spesso si ha paura di amare perché quello che hai vissuto pensi si possa ripetere. È così… un sentimento fortissimo che ti sconvolge a tal punto da spaventarti perché non riesci a gestirti”. Queste parole semplici, ma toccanti, dimostrano bene come l’ex ballerino sappia di cosa sta parlando.

Gianni Sperti ha paura di lasciarsi andare all’amore?

Un matrimonio finito alle spalle, con Paola Barale, e nessuna altra rivelazione, nel corso degli anni, circa la sua vita sentimentale, Gianni Sperti ha detto più volte di aver sofferto molto per amore. Mesi fa, da alcuni botta e risposta con la sue ex moglie, si è anche saputo che Gianni Sperti avrebbe desiderato diventare padre, ma Paola non era d’accordo in quel momento.

Insomma, dinamiche di coppia difficili da analizzare, soprattutto dopo molti anni di distanza, ma che, si percepisce bene, hanno lasciato cicatrici nell’anima di Gianni Sperti. Nonostante la sua personale sofferenza, Gianni Sperti continua ad essere un grande testimone della nascita di tanti amori a Uomini e Donne.

Lo sfogo dell’opinionista di Uomini e Donne

Proprio come fosse la sua prima puntata, Gianni si lascia coinvolgere totalmente dalle storie che vengono raccontate nello studio di Uomini e Donne e non manca mai di prendere posizione. L’opinionista ha un alto senso della giustizia e spesso ha anche contribuito a smascherare imbrogli e sotterfugi a Uomini e Donne.

Tuttavia, in molti sono convinti che anche Gianni Sperti meriterebbe davvero di trovare l’amore fuori da Uomini e Donne. Riuscirà l’opinionista storico di Uomini e Donne a trovare la persona giusta per vivere al suo fianco il resto della vita? Tutti i follower dell’ex ballerino se lo augurano con tutto il cuore.