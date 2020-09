Iago Falquè al Benevento – Benevento scatenato sul mercato. Il club campano sta allestendo una rosa assolutamente competitiva e che punta ad essere protagonista nella prossima Serie A e non rivivere l’incubo di due stagioni fa quando, da neopromossa nel massimo campionato (per la prima volta nella storia del club), retrocesse con il record di punti negativo peggiore nella storia del campionato italiano.

Ora, dopo una stagione splendida in Serie B, che ha visto la squadra di Filippo Inzaghi vincere il campionato cadetto con un numero incredibile di record battuti, il sogno è quello di provare a stupire tutti anche in Serie A. Non sarà facile, ma dopo questo mercato così importante tutto sembra possibile per questo club.

L’ultimo nome al quale sta lavorando il ds Pasquale Foggia – che ha già portato a Benevento giocatori importanti come Glik, Ionita, Caprari, Lapadula e Dabo – è quello di Iago Falquè. L’attaccante del Torino, infatti, dopo essere rientrato dal prestito semestrale della scorsa stagione al Genoa, è ancora sul mercato.

Nemmeno Giampaolo, nuovo allenatore granata, è riuscito a ritagliargli uno spazio nel suo undici titolare. Ecco che l’opportunità Benevento sembra proprio fare a caso dello spagnolo: il club giallorosso vorrebbe portarlo in Campania in prestito, ma il Torino potrebbe inserire l’obbligo di riscatto.

Il Benevento resta comunque fiducioso per il buon esito della trattativa. Iago Falquè, dunque, potrebbe presto diventare l’ennesimo innesto di qualità della campagna acquisti del club campano e andare a costituire un tridente d’attacco molto interessante assieme a Lapadula e Caprari, per la gioia di Filippo Inzaghi.