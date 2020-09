Ida Platano dama guerriera | La salvezza dopo Uomini e Donne

Ida Platano è stata tra i protagonisti delle scorse edizioni di Uomini e Donne. La sua tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri ha fatto emozionare moltissimi telespettatori, i quali, alla fine si sono dovuti arrendere all’evidenza. La relazione tra Ida e Riccardo, infatti, è ormai giunta al capolinea da diversi mesi, quando l’ex cavaliere ha lasciato la casa dell’ex dama, dopo la quarantena obbligata. Tuttavia, Ida Platano ha da sempre dimostrato di essere stata una dama “guerriera”.

Ida Platano ha lottato per il proprio amore, sia a Uomini e Donne, sia a Temptation Island. Tuttavia, ha capito anche quando era il caso di arrendersi e voltare pagina, anche se con sofferenza. Ed è proprio questo che Ida Platano, la dama guerriera, sembra aver fatto in queste settimane estive: ha voltato definitivamente pagina.

Ida Platano è una dama guerriera

Quando, in piena emergenza sanitaria, Riccardo Giarnieri aveva deciso di trascorrere la quarantena obbligata al nord, a casa di Ida Platano, insieme anche al suo figlioletto, tutti i fan della coppia avevano cantato vittoria. Non poteva che essere un segnale di grande stabilità e amore per la coppia sempre indecisa sul da farsi. Insomma, una specie di prova di convivenza, soprattutto per Riccardo Guarnieri, ancora restio a trasferirsi dalla sua Puglia.

Ma, alla fine, subito dopo, la fine della ‘quarantena’ obbligata, Riccardo Guarnieri è letteralmente scappato e ha deciso di abbandonare la casa di Ida Platano. Da allora, la coppia non si è più mostrata insieme e, settimane dopo, ha annunciato ufficialmente la rottura. Nessuna delle incompatibilità caratteriali era mai stata realmente superata.

Salvezza e libertà dopo Uomini e Donne

Poche ore fa, Ida Platano a ha condiviso alcune piccole riflessioni coi suoi follower, che fanno capire bene il suo stato d’animo, a settimane di distanza dalla fine della storia con Riccardo Guarnieri. “C’è un momento che devi decidere: o sei la principessa che aspetta di essere salvata, o sei la guerriera che si salva da sé. Io credo di aver già scelto. Mi sono salvata da sola”.

Con queste parole Ida Platano reclama la sua indipendenza e il il suo coraggio di aver preso decisioni difficili e dolorose, ma per il suo bene e per il bene della sua famiglia. Sicuramente mettere fine alla storia d’amore con Riccardo Guarnieri è stata una decisione dolorosa, ma, alla lunga porterà i suoi frutti. Riuscirà Ida Platano a ritrovare definitivamente la sua serenità fuori da Uomini e Donne?