Inps Online, come stampare il cedolino della pensione

Per controllare il giusto importo della pensione e verificare se tutto c’è stato riconosciuto nel modo corretto, è sempre più importante controllare il cedolino della pensione. Il cedolino della pensione è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS.

Inps Online, come vedere e stampare il cedolino

Controllando e guardando il cedolino di pensione Inps possiamo verificare numerose informazioni riguardo quello che ci viene accreditato dall’INPS.

Innanzitutto possiamo conoscere il contributo associativo, ovvero la trattenuta mensile applicata dal momento della percezione della pensione (che può essere revocata); L’importo dell’assegno familiare per il coniuge o i figli; Possiamo conoscere le maggiorazioni sociali previste per le pensioni base, il trattamento minimo e l’importo della quattordicesima prevista per chi ha compiuto i 64 anni di età ed ha un reddito inferiore ai limiti previsti annualmente.

Come stampare il cedolino di pensione Inps online

Vediamo la procedura per poter visualizzare e quindi stampare il cedolino della pensione direttamente dal sito dell’Inps.

Dobbiamo cliccare sulla barra di ricerca dei servixi e scrivere “Cedolino”. Dai risultati di ricerca clicchiamo su “Cedolino pensione e servizi collegati”. Ora è necessario effettuare l’accesso al sito inserendo il codice fiscale e il PIN (Oppure tramite SPID).

All’interno della pagina abbiamo adesso la possibilità di Verificare i pagamenti. Cliccando su questa voce possiamo visualizzare i cedolini della pensione.

Dobbiamo cliccare sulla voce “Vuoi visualizzare il cedolino?“.

E ora accediamo alla schermata in cui visualizzeremo i cedolini dell’anno in corso. Nella parte alta della pagina possiamo selezionare gli anni passati per visualizzare i cedolini relativi agli anni passati.

Dalla tabella con tutti i cedolini mensili possiamo scegliere se stampare o visualizzare, nonchè visualizzare nel dettaglio il cedolino cliccando nell’apposita scritta dei dettagli. La voce “Pagamento” ci indica se la pensione relativa a quel cedolino è stata già accreditata sul conto corrente o sul libretto. La voce “Pagamento disposto” invece, significa che Inps ha messo in pagamento l’importo ma ancora non è stato accreditato.

Inps Online altri servizi

Dalla stessa pagina in cui abbiamo visualizzato i Cedolini abbiamo la possibilità di confrontare gli ultimi due cedolini; Stampare la certificazione Unica; Stampare un prospetto riepilogativo della pensione dell’anno corrente. Ricordiamo che prossimamente Inps cambierà il metodo di accesso al proprio portale Inps Online. Se entriamo nel sito Inps Online tramite codice PIN, presto ci verrà chiesto di procurarci il “sistema pubblico di identità digitale” ovvero lo SPID. Ci servirà per accedere a tutti i servizi dell’Inps al posto del classico PIN.