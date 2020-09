Inter, Asamoah è di troppo, rescissione in vista

Appare sempre meno nerazzurro il futuro di Kwadwo Asamoah, arrivato alla corte nerazzurra la scorsa stagione fortemente richiesto da Antonio Conte che lo aveva già allenato ai tempi della Juventus.

Sovrabbondanza

Il duttile esterno ghanese classe 1988 si era infatti fatto apprezzare per le ottime doti atletiche sommate allo spirito di sacrificio che lo aveva fatto preferire ad altri profili, anche per la possibilità di schierarlo su ambo le fasce: non è un caso che il tecnico pugliese lo abbia da subito impiegato da titolare nella stagione 2018/19. Meno spazio è riuscito a ritagliarsi nella scorsa stagione, sopratutto dopo il mercato di gennaio che ha portato due nuovi esterni sotto il comando di Antonio Conte, ossia Moses e Young, subito impiegati come titolari.

Rescissione in vista

Lo spazio per l’ex Udinese e Juventus si è così progressivamente ridotto anche a causa di un fastidioso infortunio che ne ha rallentato il rientro in rosa: il calciatore conta l’ultima presenza con i nerazzurri lo scorso dicembre, disputando alcuni minuti nella sfida contro la Roma. Arrivato a parametro zero, il calciatore africano saluterà il club nerazzurro prima della naturale scadenza del contratto, che avverrà nel 2021 con una rescissione che appare pressochè certa e che lo libererebbe di nuovo a parametro zero: su di lui c’è la corte di club tedeschi e turchi.