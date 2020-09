Inter – Vidal, il cileno non è ancora partito per Milano, ecco perchè

Negli ultimi giorni l’Inter ha formalmente finalizzato il trasferimento di Arturo Vidal dal Barcellona, società che ha deciso di lasciarlo partire sia per la corte prolungata dell’Inter e anche per il clima di “repulisti” che aleggia in casa Barça, tanto che Ramon Planes, direttore sportivo del Barcellona ha recentemente confermato la trattativa avanzata per la cessione del centrocampista sudamericano, ringraziandolo per le ultime annate disputate con la maglia blaugrana.

Ritardo

Tuttavia, come rilevato da ESPN il centrocampista cileno non ha ancora lasciato la Spagna per Milano, come da programma odierno (sarebbe dovuto partire alle 16): nessun problema di trattative visto che l’accordo c’è ed è totale, ma nelle ultime ore sono emersi alcuni problemi fiscali da parte dell’Inter che ha fatto allungare i tempi della definizione del trasferimento a data da destinarsi. Insomma, il “matrimonio” tra l’Inter e Vidal richiederà ancora un po’ di tempo per essere formalizzato.