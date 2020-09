Milan, Keita Balde è più di un’idea: può arrivare in prestito

Dopo aver messo a segno il colpo Tonali, il Milan cerca rinforzi anche in altri settori del campo e tiene aperte diverse piste, non escludendo di aprirne di nuove.

Occhi su Keita Balde

L’edizione odierna di Tuttosport fa il nome di Keita Balde, attaccante esterno cresciuto nelle giovanili di Barcellona e Lazio, dove poi ha successivamente esordito e disputato diversi anni, prima di passare al Monaco, dove attualmente milita dal 2017, con in mezzo un’esperienza in prestito all’Inter. Nonostante il mancato riscatto all’epoca, il senegalese con passaporto spagnolo avrebbe manifestato intenzione di ritornare in Italia, anche perchè non è considerato incedibile dal club del Principato, anzi il tecnico non lo considera al centro del progetto.

Prestito

Il quotidiano sportivo di Torino ha quindi riportato la volontà da parte del calciatore, oggi 25enne, di ritornare in Italia: numerose le pretendenti come Cagliari, Sampdoria e Fiorentina ed in questi giorni può aggiungersi anche il Milan che recentemente ha chiesto informazioni su di lui. Nessuna offerta per adesso, ma qualora il club rossonero decidesse di dimostrarsi interessato, molto probabilmente Keita darebbe priorità ad un club come il Milan, che potrebbe (ri)portarlo a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.