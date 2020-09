Milly Carlucci conferma la data d’inizio | Ballando Con Le Stelle pronto al 19 Settembre

Milly Carlucci conferma la data d’inizio e spiega al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni come sta evolvendo la situazione a Ballando con le Stelle e la preoccupazione dovuta al Covid-19. Da diverse settimane infatti, la conduttrice sta tenendo aggiornati i suoi fan e i fan del programma a causa di due casi positivi all’interno del cast.

Nonostante le continue complicazioni però, Milly insieme agli autori del programma sembra aver un modo, anche se precario, di andare avanti e di mandare finalmente in onda la trasmissione. Quali sono state le parole della conduttrice?

Milly Carlucci conferma la data d’inizio

La conduttrice al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha così spiegato: “La dama del 19 per la partenza è per ora confermata ma continuiamo ad avere due coppie in stand by perché ci sono due positivi: Daniele Scardina e Samuel Peron. Non resta che aspettare l’esito dei tamponi: se fossero negativi potrebbero tornare tutto quasi alla normalità. Le due coppie restano nel cast e partecipano alla gara ma, è un gran macello”.

Milly Carlucci ha anche parlato di come entrambi i positivi al Covid-19 continuino ad allenarsi comunque: “Daniele si allena a casa via web, collegato con Anastasia. Gli allenamenti degli altri invece vanno avanti in modo regolare. Facciamo il tutti il tampone ogni quattro giorni. Sperando che non ci siano altre brutte sorprese. Non ci sarà il televoto, perché non vogliamo far spendere dei soldi agli italiani. Per le votazioni abbiamo puntato sui social, invitando i più grandi di età a farmi aiutate magari dai figli o dai nipoti”.

La conduttrice racconta il momento di sconforto

Nonostante la messa in onda è programmata per il 19 Settembre, Milly ha voluto raccontare al settimanale i momenti di sconforto che ha avuto nel corso di questi lunghi mesi. Quello più grande infatti, ha visto protagonisti proprio Daniele Scardina e Samuel durante la loro positività al Covid-19.

Milly ha così spiegato che: “Dopo aver aspettato sei mesi, nei quali siamo stati attenti, una volta rientrati stavamo bene ed eravamo tutti negativi, nel momento di ripartire ci siamo dovuti bloccare di nuovo. Li un momento di scoraggiamento mi è venuto. Poi per fortuna dieci giorni dopo siamo potuti ritornare a lavorare”.