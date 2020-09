Quando ci sediamo al tavolino di un caffè in compagnia degli amici e abbiamo voglia di bere qualcosa di fresco, è meglio evitare l’aggiunta di ghiaccio e limone alla nostra bevanda. Non chiedere limoni al bar: ecco cosa potrebbe accadere.

Una bibita al bar

Capita spesso, quando si è in giro con gli amici soprattutto d’estate, di avere voglia di fare una pausa e sedersi al tavolino di un bar. Potremo così placare la stanchezza della passeggiata al sole stando un po’ seduti e sorseggiando in compagnia una bibita fresca. Se ordiniamo una gazzosa o una cola, il cameriere ci chiederà se gradiamo una fetta di limone con ghiaccio nella bevanda.

Una domanda innocua a cui molto spesso rispondiamo affermativamente perché conosciamo bene il piacere della freschezza dato da uno spicchio di limone. Una bella fetta di limone nella nostra bibita inoltre la rende anche gradevolmente aromatizzata. Il limone ha poi molte proprietà benefiche per la salute: favorisce la digestione, disinfetta, è antibatterico.

Non sembra esserci niente di male a bere una bevanda gassata o anche della semplice acqua con una fetta di limone dentro il bicchiere. Sì, quando lo facciamo a casa nostra e sappiamo di aver correttamente lavato la frutta o acquistato limoni biologici, potremo essere certi di non avere problemi. Ma quando si è fuori casa il discorso è diverso. Non chiedere limoni al bar: ecco cosa potrebbe accadere.

Chiedere limoni al bar

Quando siamo fuori casa, al bar a rilassarci con una bevanda da gustare, non dobbiamo mai chiedere una fetta di limone per aromatizzare la nostra bibita. Si tratta di un’azione assolutamente da evitare di commettere, come il rispondere affermativamente quando il cameriere ci chiede se gradiamo ghiaccio e limone nel drink che abbiamo scelto.

Ricerche recenti condotte sugli agrumi utilizzati nei bar hanno portato alla luce la grave contaminazione batterica cui sottostanno i frutti. Oltre il 70% dei limoni presi in esame è risultata infatti contaminata da virus e batteri.

Queste pessime condizioni in cui si trovano i limoni sono dovute alla mancanza di un trattamento sotto accurate norme igieniche. Baristi e camerieri prima di prender in mano i limoni non si lavano adeguatamente le mani ne usano i guanti usa e getta, come invece molto spesso si dovrebbe fare. Con le mani il personale del locale tocca piatti, posate, maniglie, attrezzature che vengono usate ogni giorno e da cui si trasmettono i germi, che passano inevitabilmente al limone, che in molti casi non viene lavato sotto un getto di acqua fredda corrente, gesto che di solito si usa per pulire la frutta.

Per questo motivo è bene quindi evitare, quando ci si siede al bar, di chiedere un bicchiere d’acqua con una fetta di limone o una bevanda frizzante sempre con questo. Meglio resistere un po’ di più alla sete e chiedere solamente un bicchiere d’acqua o una bevanda così com’è e senza limoni aggiunti.