Patrizia De Black si vendica

L’entrata all’interno del Grande Fratello Vip per Patrizia De Blanck è stata scoppiettante ma soprattutto ricca di confronti soprattutto verso l’influencer Tommaso Zorzi. La contessa infatti, sembra avere un conto in sospeso con lui a causa di un articolo scritto nei suoi confronti che non avrebbe riportato la verità dei fatti.

Proprio per questo, appena Patrizia si è riunita agli altri inquilini della casa tra lei è Tommaso è scoppiata una vera e propria resa dei conti che ha portato l’offese nei confronti dell’influencer. Di cosa stiamo parlando?

Patrizia De Blanck si vendica

La contessa ha fatto il suo ingresso all’interno del Grande Fratello Vip durante la diretta di ieri sera su Canale 5. Alfonso Signorini infatti, ha dato il via alla nuova edizione del reality che vedrà un doppio appuntamento (lunedì e venerdì) fino a Dicembre.

Durante la puntata di ieri sono entrati circa la metà dei concorrenti totali del reality ma le luci mediatiche si sono focalizzate subito su ben due protagonisti assoluti: Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi.

Patrizia De Blanck durante la sua entrata si vendica nei confronti dell’influencer che, sembrerebbe aver scritto un articolo sul settimanale Chi di Alfonso Signorini nel quale, avrebbe dato retta ad alcune segnalazioni non riportando la verità nei confronti della contessa. Un articolo che ha creato una vera e propria discordia tra i due e che, ha animato una gran parte della serata di ieri sera.

La contessa contro Tommaso Zorzi

Sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia, Patrizia De Black ha rifiutato nel vero e proprio senso della parola il saluto da parte di Tommaso Zorzi che, si è mostrato incredulo davanti al resto degli inquilini. Un gesto che ha fatto molto sorridere ma che ha lasciato nei confronti di Tommaso un grande dispiacere continuando a negare ma soprattutto a non capire di quale articolo la De Blanck si riferisse.

Visualizza questo post su Instagram Vi avevamo promesso scintille… no? 😍 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 14 Set 2020 alle ore 3:31 PDT

Il perdono però, è arrivato alcuni minuti dopo quanto lo stesso Tommaso ha deciso di chiedere scusa in ginocchio, catturando così la simpatia nei confronti della contessa. Proprio quanto la pace sembrava fatta però, durante le nomination Patrizia ha deciso di vendicarsi ancora una volta di lui nominandolo in gran segreto. Riuscirà Tommaso a farsi perdonare per le parole dette su Patrizia De Blanck?