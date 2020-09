Ricetta torta al limone: ingredienti, preparazione e consigli

Nell’articolo di oggi andremo a proporvi una ricetta semplicissima, un dolce molto semplice e veloce da preparare, ma molto profumato, aromatico, stiamo parlando della torta al limone, ottimo da servire in ogni momento della giornata.

Torta al limone – Ingredienti

Ingredienti per uno stampo da 22 cm

Farina 00 250 g

Zucchero 200 g

Uova (circa 3 medie) 170 g

Olio di semi 120 g

Succo di limone (non trattato) 100 g

Scorza di limone (non trattata) 2

Lievito in polvere per dolci 16 g

Sale fino 1 pizzico

Per imburrare e per guarnire:

Burro q.b.

Zucchero a velo q.b.

Torta al limone – Preparazione

Per preparare la torta soffice al limone, per prima cosa spremete il succo di un limone: ve ne occorreranno 100 g.

Poi iniziate a lavorare con le fruste elettriche le uova con lo zucchero. Quando avrete ottenuto un composto spumoso, aggiungete un pizzico di sale e versate l’olio a filo.

Unite anche la scorza di 2 limoni e il succo che avete spremuto. Lavorate ancora con le fruste per amalgamare il tutto. Setacciate in un’altra ciotola la farina con il lievito e aggiungete le polveri al composto un cucchiaio per volta. Lavorate ancora per incorporare le polveri in modo omogeneo.

Ora imburrate uno stampo da 22 cm di diametro e versate il composto all’interno. Cuocete in forno statico preriscaldato per 50 minuti a 170°.

Fate la prova dello stecchino prima di sfornare la torta, poi lasciatela intiepidire e sformatela delicatamente. Fate raffreddare completamente su una gratella, poi spolverizzate la superficie con lo zucchero a velo prima di servire.

Torta al limone – Consigli utili

La torta soffice al limone può essere conservata sotto una campana di vetro per 5 giorni al massimo. Arricchite l’impasto con delle mandorle tritate per dare un tocco più rustico, oppure aromatizzate con della radice di zenzero.