Violento pestaggio a Savona, in cinque contro un ragazzo di 22 anni

A pochi giorni dalla terribile vicenda che ha coinvolto Willy Monteiro Duarte a Colleferro, un altro episodio di rissa urbana ha scosso Savona, fortunatamente senza analoghe conseguenze.

Accusa infondata

L’episodio è accaduto lo scorso 1° giugno ma l’indagine si è conclusa nella giornata di oggi, con l’arresto di 5 individui, di età compresa tra i 22 e i 33 anni, accusati dalla polizia di sequestro di persona e lesioni aggravate per aver malmenato un ragazzo di 22 anni, con la giustificazione, poi rivelatasi infondata di un presunto furto di una borsa ai danni di una signora.

Secondo la ricostruzione finale dell’accaduto, il giovane stato fermato da uno degli arrestati vicino alla stazione di Savona, minacciato con un coltello e trascinato per i capelli in una vita adiacente per poi venire condotto con la forza in un parco, dove erano presenti gli altri, che hanno iniziato a pestarlo nonostante la vittima fosse praticamente inerme, con ripetuti calci in testa con una violenza tale da farlo svenire e procurandogli la frattura di uno zigomo. Il tutto è durato circa un’ora prima che i primi soccorsi di alcuni militari in zona, giunti dopo una segnalazione al 112, che hanno portato al ricovero del giovane inizialmente in prognosi riservata ma senza conseguenze: il 22enne è stato dimesso dopo pochi giorni con una prognosi di 30 giorni.

Arresto

Le autorità sono riusciti a ricostruire la vicenda grazie all’ausilio di registrazioni video realizzate da telecamere di sorveglianza nella zona e che hanno permesso un’identificazione precisa degli autori del pestaggio. Esclusa da subito l’ipotesi del furto della borsa, vi erano alcune ruggini tra i cinque arrestati e la vittima che evidentemente si conoscevano già il precedenza. Durante l’operazione sono stati sequestrati numerosi oggetti come tirapugni, uno sfollagente e due coltelli a serramanico, un vero e proprio armamentario da picchiatore. Gli arrestati non sono stati in grado di fornire delle vere e proprie motivazioni.