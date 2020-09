Amedeo tradimento architettato | Sofia umiliata a Temptation Island

È stata presentata la nuova coppia e da subito sono stati chiari i problemi tra Sofia e Amedeo a Temptation Island. I due sono fidanzati da circa 11 anni e nonostante questo non convivono e da parte di lui non vi è neanche la possibilità di provarci, dal suo canto lei ha 30 anni ha bisogno di certezze e ha voglia di costruirsi una famiglia.

Amedeo non è più convinto del suo sentimento verso la sua ragazza, e sembrerebbe nascondere qualcosa visto che Sofia la scorsa estate ha scoperto una lettera destinata ad un’altra ragazza a casa del suo fidanzato. Lui si è giustificato dicendo che non era sua, ma bensì di un suo amico e lui aveva solo il compito di recapitarla alla ragazza in questione.

Amedeo tradimento architettato

Insomma, Sofia è entrata con parecchi dubbi e l’abbiamo vista fin da subito determinata a scoprire la verità, ma soprattutto a capire se con lui potrà mai costruire qualcosa. La puntata come sempre è iniziata con la presentazione delle coppie e la conduttrice ci ha rivelato la verità riguardo il presunto tradimento.

Se la relazione ha sempre avuto delle difficoltà, è da ricercare nella mancanza di fiducia da parte dell’uno e dell’altra, e Amedeo ha ammesso un segreto che nascondeva da tempo, confessandolo così alla redazione, scegliendo di farlo sapere a Sofia soltanto una volta entrati nei rispettivi villaggi.

Sofia umiliata a Temptation Island

La notizia arriva subito dalla conduttrice nel video di presentazione, in cui Sofia ha affermato di non capire il motivo della chiusura del ragazzo nel riguardo di una convivenza. Amedeo ha confessato che il dubbio che la fidanzata aveva verso una presunta ragazza, aveva delle basi solide. La stessa Alessia Marcuzzi ne aveva parlato, per quanto possibile, in un’intervista di uno scoppio di una coppia e sembrerebbe essere proprio questa.

Il fidanzato infatti, ha ammesso alla redazione e alla conduttrice di averla realmente tradita, ma di non averglielo detto prima, decidendo di confessarlo durante il programma. Nonostante questo, ha continuato a negare la questione, ripetendole prima di separarsi quando lui l’amasse. Insomma, deve essere proprio questa la coppia che in poco tempo in questo viaggio nei sentimenti si è rotta del tutto.