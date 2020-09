Beatrice Valli dedica delle grandissime parole d’amore al suo compagno nonché futuro marito Marco Fantini. La loro storia d’amore nata all’interno di Uomini e Donne ormai diversi anni fa, sta continuando a gonfie vele tanto che la coppia, ha già avuto ben due bambine insieme.

L’influencer nelle ultime settimane è stata al centro delle critiche per il suo cambiamento fisico avvenuto durante il suo ultimo parto da cui è nata la bellissima Azzurra. Tra i due dopo una crisi avvenuta negli scorsi anni, l’amore è sbocciato ancora di più tanto che Marco ha chiesto a Beatrice di sposarlo. Il matrimonio dei sogni però, è stato rinviato a causa dell’emergenza Covid-19 e la coppia ha deciso di convolare a nozze il prossimo anno.

Beatrice Valli dedica d’amore

L’influencer sul suo profilo Instagram condivide la maggior parte di quello che accade all’interno delle sue giornate con i suoi fan che, ormai da anni non la lasciano mai sola. Beatrice infatti, non ha mai nascosto il grandissimo amore che prova nei confronti del suo compagno Marco Fantini tanto da dedicargli delle parole d’amore che hanno lasciato il segno.

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne da quanto è uscire dal programma di Maria De Filippi insieme a Marco Fantini, non ha mai avuto occhi per altri se non per lui. Il loro sentimento infatti, li ha portati ad avere ben due figlie Azzurra e Bianca e a un futuro matrimonio, rimandato solamente a causa del Covid-19.

Influencer e le parole per Marco Fantini

Beatrice Valli mostra così all’interno del suo profilo Instagram la dedica d’amore fatta al suo compagno Marco. Caricando una foto insieme, l’influencer afferma: “Sei sempre stato tu. Mi ricordo ancora quel giorno al mare mi ero messa davanti allo specchio, mi guardavo, mi criticavo, non mi piacevo per niente. Ogni cosa che indossavo mi cadeva male, mi stringeva avevo perso la voglia di prendermi cura di me stessa”.

La Valli ha poi concluso con: “Di fianco a me c’eri tu, tu che con leggerezza mi hai detto “Amore con qualche chilo in più e al naturale sei ancora più bella, cosa ti preoccupa?” Da lì ho capito che la cosa più bella che potessi fare era amarmi ancora più di prima perché non c’è cosa più bella di un cambiamento per aver messo al mondo un’altra vita e non c’è cosa più bella che un uomo ti ami ancora più di prima in un momento tanto speciale”.