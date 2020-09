L’Hellas Verona si muove rapidamente per trovare il sostituto di Marash Kumbulla. L’idea è quella di andare a prendere Kevin Bonifazi dalla SPAL. Il giocatore è evidentemente sottostimato in Serie B e il suo ritorno in Serie A viene dato dalla società estense come un fatto scontato fin dalla retrocessione. Ma il problema è sempre stato avere un’offerta adeguata al valore del giocatore e alla spesa effettuata solo una stagione prima per prelevarlo dal Torino.

Bonifazi per sostituire Kumbulla – L’idea dell’Hellas Verona

Kevin Bonifazi è il calciatore identificato dall’area tecnica dell’Hellas Verona e da Ivan Juric per sostituire Marash Kumbulla che è ormai destinato alla Roma. Con la cessione di Rrahmani al Napoli, la difesa che ha tanto ben figurato lo scorso anno è smantellata per due terzi. Serve quindi un giocatore affidabile e capace, e il Bonifazi del Torino o della prima esperienza alla SPAL lo è sicuramente. L’anno scorso il difensore è naufragato insieme alla squadra estense rimanendo comunque uno dei migliori dei suoi.

Il Verona deve superare la concorrenza di Cagliari e Genoa, ma entrambe le squadre rossoblu finora non hanno presentato alcuna offerta consistente alla SPAL. Il Verona sembra avere maggiore disponibilità se, com’è vero, ha presentato offerte di una certa importanza sia per Gaston Ramirez che per il ritorno di Matteo Pessina. La cifra incassata per Kumbulla, anche qualora dovesse essere posticipata al prossimo anno, consentirebbe di dare l’assalto a Bonifazi sbaragliando la concorrenza.