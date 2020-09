Calciomercato Genoa – Ufficiali quattro nuovi acquisti: ecco chi sono

Il calciomercato Genoa è sempre più scatenato e nella giornata odierna ha ufficializzato quattro nuovi acquisti, che erano ormai ufficiosamente già stati bloccati.

Ecco chi sono i 4 nuovi innesti

La squadra del Grifone ha depositato in Lega i contratti di: Milan Badelj che arriva dalla Lazio a titolo definitivo, di Filippo Melegoni dell’Atlantico, di Miha Zajc dal Fenerbahce e di Edoardo Goldaniga dal Sassuolo, questi ultimi tre giungono in Liguria a titolo temporaneo.

Manca ancora un attaccante

Nonostante il Genoa sia scatenato sul mercato manca ancora una pedina fondamentale per Maran e cioè un attaccante. In queste ore Raiola manager di Pinamonti sta incontrando i dirigenti nerazzurri per capire quale può essere il futuro del suo assistito.

Il giocatore è ufficialmente del Genoa, l’Inter e il Grifone hanno un gentlemen agreement per riportare il giocatore a Milano, pagato 18 milioni di euro dal Grifone. Era stata inizialmente inserita una recompra, poi non fatta valere dall’Inter. Peraltro la legislazione dei nuovi contratti, non prevede ulteriormente la possibilità di mettere la ‘recompra’ a bilancio. Sicché le parti cercheranno un possibile accordo, con Pinamonti che potrebbe essere anche il quarto attaccante della rosa di Conte.

Si prova a riprendere Sanabria

Si punta al rientro dalla Spagna di Toni Sanabria che a Siviglia non rientra nei piani del tecnico del Betis. Operazione fattibile ma non semplice e comunque che abbisogna ancora di un pochino di tempo affinché possa arrivare a buon fine. Sanabria a Genova ha fatto bene soprattutto nella seconda parte della stagione ovvero quando è giunto alla guida della squadra Davide Nicola. Gol importanti come l’ultimo al Verona e belli, per on dire spettacolari, come a gran corsa dalla propria metà campo sino alla porta avversaria seminando gli avversari come capitato al Dall’Ara contro il Bologna. Il vantaggio di riportare Sanabria a Genova sta nel fatto che conosce l’ambiente, la piazza e ha la stima della dirigenza, presidente Preziosi in primis, oltre ad essere ben gradito dallo stesso tecnico Maran.