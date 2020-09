Calciomercato Inter – Ore calda per il mercato dell’Inter che aspetta Arturo Vidal e conta di chiudere anche altre operazioni in uscita. L’ex Juve e Bayern Monaco viene dato in dirittura d’arrivo a Milano da giorni. Quasi da una settimana. Eppure il cileno non è ancora in città e dietro le quinte c’è una situazione in realtà chiara. L’affare tra Inter e Barcellona è fatto, l’accordo è totale, l’Inter fa filtrare che il giocatore vestirà la maglia nerazzurra nella prossima stagione, ma perché Vidal non arriva in città?

In realtà non ha mai avuto il via libera dall’Inter a viaggiare. Questo perché un diktat di Suning è molto chiaro: la dirigenza vuole confermare a Zhang che la linea verrà seguita, deve andare via un giocatore prima di prendere Vidal ufficialmente. Quel giocatore da giorni è stato individuato in Diego Godin promesso sposo al Cagliari.

Solo quando sarà sbloccata una cessione, Vidal potrà presentarsi a Milano. Ci vorrà dunque tanta pazienza e aspettare poi il centrocampista cileno potrà arrivare a Milano e firmare il contratto biennale che lo attende.

Calciomercato Inter: in attesa di sviluppi per Godin e Vidal il mercato resta in movimento

Aspettando l’evolversi delle situazioni relative a Godin e Vidal, l’Inter lavora anche ad altre cessioni e acquisti. I due nomi nuovi sulla lista dei partenti di Marotta e Ausilio sono quelli di Candreva e Asamoah. Il primo nelle scorse settimane era stato accostato al Napoli, ma al momento la pista sembra essersi raffreddata. Il secondo, invece, è vicino alla rescissione del contratto con i nerazzurri. La loro assenza dalla lista dei convocati, per l’amichevole contro il Lugano, è stata sicuramente indicativa di quelle che sono le intenzioni dei nerazzurri per entrambi.

Sul fronte acquisti, invece, continua il forte interesse per Darmian del Parma, con lui e il club infatti c’è già un accordo verbale dallo scorso anno per il suo trasferimento in nerazzurro, ma l’esterno potrà arrivare a Milano solo in caso di cessione di Candreva. Resta poi vivo l’interesse per Pinamonti e Llorente, entrambi indiziati numeri uno per il ruolo di prima punta.