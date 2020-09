Calciomercato Lazio – Offerta per Kim Min Jae – Fares completa le visite mediche

Il calciomercato Lazio non si ferma e dopo l’acquisti di Muriqi si seguono altre piste, mentre si attende solo l’ufficialità per Fares che ha completato le visite mediche.

Offerta per Kim Min Jae

Sistemato l’attacco con Muriqi e con l’arrivo di Fares alle visite mediche, la Lazio è pronta a concentrarsi sulla difesa. Nella rosa di nomi stilata da Tare spicca quello di Kim Min Jae, coreano di 23 anni che gioca in Cina al Beijing Gouan. I biancocelesti lo hanno studiato direttamente, ricavandone un’ottima impressione. Lotito ha già presentato una prima proposta da 12 milioni più 3 di bonus, che il club cinese ha preso seriamente in considerazione tanto da dare il via alla trattativa che potrebbe anche chiudersi in tempi brevissimi.

Fares ha concluso le visite mediche

Le visite mediche di idoneità stamattina, nel primo pomeriggio i test atletici. Giornata intensa per Mohamed Fares, neoacquisto per la fascia sinistra della Lazio. L’esterno, dopo gli accertamenti in clinica Paideia, si è recato all’Isokinetic intorno alle 13.45 per completare l’iter strumentale di inizio stagione. Da domani pomeriggio Fares verrà aggregato alla rosa di Simone Inzaghi per il primo allenamento a Formello.

Badelj ceduto al Genoa

Milan Badelj è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Il Grifone ha depositato il contratto del croato in Lega Calcio. Per il giocatore, che arriva dalla Lazio, contratto fino al 2023.